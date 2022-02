Virgil Ianțu a împlinit 51 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis prezentatorul TV

Virgil Ianțu a împlinit 51 de ani pe 20 februarie, iar cu această ocazie a ținut să împărtășească cu urmăritorii săi un mesaj special.

În ziua în care Virgil Ianțu a împlinit 51 de ani, prezentatorul TV a publicat pe contul său de Instagram un mesaj prin intermediul căruia a mărturisit că este recunoscător pentru bucuriile de care are parte, făcând referire la partenera lui de viață, Roxana Alexandru, dar și la fiica lor, Jasmina. Mesajul transmis de Virgil Ianțu a fost însoțit și de o imagine în care apare alături de cele două.

„La 51 de ani, am cei mai faini prieteni , cărora le mulțumesc pentru că mă acceptă așa de mișto cum sunt și mai sunt recunoscător pentru că am parte de cele mai mari bucurii la care nici nu visam. Le puteți vedea în poză”, a scris Virgil Ianțu pe Instagram.

Virgil Ianțu este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. De-a lungul timpului, a prezentat mai multe formate de succes.

Virgil Ianțu și partenera sa de viață, Roxana Alexandru, formează de mulți ani un cuplu. Chiar dacă prezentatorul TV se află în lumina reflectoarelor, cei doi își trăiesc povestea de dragoste departe de ochii publicului, vorbind destul de rar despre relația lor. Fiind destui cei care sunt curioși cu privire la momentul în care se vor căsători, prezentatorul a povestit în trecut, în cadrul unui interviu pentru life.ro, care este motivul pentru care nu a făcut acest pas cu Roxana, mama fiicei sale, Jasmina.

„Ea ştie, mama e cerută, cererea a fost acceptată, dar nu am apucat să ne căsătorim. E adevărat că au trecut 15 ani, dar… (…) S-a întâmplat o treabă care mi-a lăsat un gust amar: am mers la un preot şi l-am întrebat cum putem face ca în faţa lui Dumnezeu să ne cununăm? El ne-a cerut certificatul de căsătorie. Noi am zis că aşa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem să o facem pentru sufletul nostru şi nu avem timp de acte. I-am zis atunci că mie mi se pare că între noi şi Padre nu stă un funcţionar public şi o foaie din asta… Aşa e de când e lumea, trebuia să fie o foaie acolo semnată de cineva cu ştampilă şi cu drapelul la piept? Mie mi se pare total ciudat că nu pot să fac asta în faţa lui Dumnezeu până ce un ales al poporului nu îmi dă o patalama. Preotul a zis că nu se poate altfel pentru că asta ar însemna să-l minţim pe Dumnezeu. Mi s-a părut total aiurea.