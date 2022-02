Cele mai memorabile cereri în căsătorie ale cuplurilor celebre

Fiecare cuplu faimos în întreaga lume are în spate o poveste unică în ceea ce privește cererea în căsătorie. Unele celebrități au ieșit din tipare și au apelat la idei surprinzătoare pentru a-și surprinde persoana iubită.

1. Will Smith și Jada Pinkett Smith

Will Smith nu a apelat la lucruri excentrice pentru a o cere în căsătorie pe Jada Pinkett Smith, ci a preferat să meargă pe o abordare simplă. „Ne pregăteam să mergem la culcare. M-am uitat la ea și i-am spus: „Vrei să te căsătorești cu mine?”. A fost neplanificat, fără inel. Nu a fost o propunere clasică. Ea a spus „da”, a povestit Will Smith pentru People. S-au căsătorit în 1997 și au doi copii împreună: Jaden și Willow.

2. Dax Shepard și Kristen Bell

Kristen Bell a fost surprinsă când Dax Shepard a întrebat-o dacă vrea să fie soția lui deoarece actorul declarase deja că era împotriva căsătoriei. „Îmi spunea că modul în care se comportă cu mine nu va depinde de o bucată de hârtie. Apoi, câteva luni mai târziu m-a cerut în căsătorie. Am fost oarecum șocată. Dar vorbisem deja despre cât de relevantă ar fi căsătoria în viața noastră”, povestea actrița pentru Insider. Relația lor a început în 2007. S-au căsătorit în 2013 în cadrul unei ceremonii intime.

3. George Clooney și Amal Clooney

George Clooney a fost atent la toate detaliile înainte să o ceară în căsătorie pe Amal Alamuddin, avocată în domeniul drepturilor omului. În cadrul The Ellen DeGeneres Show, actorul spunea că se gândea la acest pas după șase luni de relație. În seara când a avut loc cererea, Clooney a pregătit cina, dar și o listă cu melodiile mătușii lui, Rosemary Clooney. Ulterior, a stins o lumânare și a rugat-o pe Amal să îi aducă o brichetă dintr-un sertar, acolo unde era și inelul de logodnă într-o cutie. În cele din urmă, a găsit inelul. „M-am așezat în genunchi și i-am zis: „N-aș putea să-mi imaginez restul vieții mele fără tine.” Amal se uita la inel, apoi la mine, apoi la inel, până a spus: „Oh, Doamne!.” Actorul a așteptat mai bine de 20 de minute până când Amal să îi răspundă. S-au căsătorit în septembrie 2014 în cadrul unei ceremonii în Italia.

4. Orlando Bloom și Katy Perry

În 2019, Orlando Bloom a cerut-o în căsătorie pe Katy Perry într-un mod inedit. Cererea a avut loc de Valentine’s Day în timpul unei plimbări cu elicopterul. „Luaserăm cina și credeam că mergem la un muzeu, însă ne-am oprit în fața unui elicopter. Partea amuzantă este că am avut șampanie în elicopter, iar cutia cu inelul era în buzunarul lui și a scris tot ce voia să spună pe un bilețel”, a povestit Katy Perry. În timp ce citea bilețelul, artista a auzit sticla de șampanie spărgându-se, iar Orlando se străduia să scoată cutia cu inelul din buzunarul hainei, ajungând să-l rupă. Ulterior, elicopterul a aterizat pe acoperișul unei clădiri din Los Angeles, unde erau așteptați de prieteni și familiile lor.

5. Kit Harington și Rose Leslie

Deși avea alte planuri, Kit Harington a cerut-o în căsătorie pe Rose Leslie mai devreme cu o zi decât și-a propus. „Am avut niște planuri. Voiam să aprind niște lumini în copac și să fac toate aceste lucruri romantice.” Cei doi actori, care s-au întâlnit pentru prima dată în 2012, când filmau Game of Thrones, s-au căsătorit în iunie 2018 în Aberdeenshire, Scoția. Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica Rayne, iar recepția la Castelul Wardhill, care aparține familiei lui Rose Leslie de aproape 900 de ani.

6. Nick Jonas și Priyanka Chopra

Priyanka Chopra a povestit pentru Access Hollywood faptul că a fost surprinsă de cererea în căsătorie, care a venit după câteva luni de când ea și Nick Jonas și-au început relația. „Nu mă așteptam deloc la asta. Au trecut două luni de la prima noastră întâlnire. Știm că vom merge în acea direcție. M-a luat prin surprindere.” S-au căsătorit în 2018 mai întâi în cadrul unei ceremonii religioase creștine oficiată la Palatul Taj Umaid Bhawan Palace din Jodhpur chiar de către Kevin Jonas Sr., tatăl mirelui. Ulterior a avut loc și o ceremonie tradițională Hindu.

7. Colin Jost și Scarlett Johansson

Scarlett Johansson și Colin Jost s-au logodit în 2019, iar actrița a oferit mai multe detalii în cadrul The Ellen DeGeneres Show despre cererea în căsătorie, care a fost impresionantă. „A făcut o întreagă situație James Bond. Este fermecător și foarte atent și romantic. Dar, da, am fost surprinsă. Chiar și când îți imaginezi cum va fi momentul acela, tot e un moment frumos.” Cei doi s-au căsătorit în 2020.

8. Joe Manganiello și Sofia Vergara

Joe Manganiello s-a pregătit intens înainte să o ceară în căsătorie pe Sofia Vergara, învățând mai multe cuvinte în limba ei maternă, spaniolă. A fost destul de îngrijorat din cauza asta pentru că nu își dorea să se încurce în discursul pe care îl plănuise, mai ales că nu stăpânea limba. „Am vorbit în spaniolă și de asta eram nervos”, a spus el pentru Live! With Kelly and Michael.

9. Prince Harry și Meghan Markle

Meghan Markle și Prințul Harry au povestit în 2017 pentru BBC News mai multe amănunte despre cererea în căsătorie, care a avut loc într-o seară liniștită în timp ce găteau. „A fost atât de drăguț, firesc și foarte romantic. S-a așezat în genunchi. Abia l-am lăsat să termine ce are de spus. I-am zis: „Pot să răspund da acum?”, a spus Meghan. „A fost un moment foarte frumos. Am fost doar noi noi și cred că am reușit să o surprind”, a adăugat Harry.

10. Pink și Carey Hart

Pink a spart toate tiparele cu faptul că l-a cerut în căsătorie pe Carey Hart. La o cursă de motorcross, cântăreața a scris pe o pancartă „Vrei să te căsătorești cu mine?”, însă Hart era mult prea concentrat la cursă și nu a văzut-o. Ulterior, Pink i-a atras atenția și a revenit cu o altă pancartă pe care scria „Vorbesc serios.”

