Archie, fiul Prințului Harry și al lui Meghan Markle, merge la o creșă atipică

Meghan Markle și Prințul Harry au ales pentru Archie, fiul lor în vârstă de doi ani, o creșă atipică. Pe lângă cursurile de spaniolă, muzică, teatru sau programare, cei mici au aici parte și de lecții despre inteligență emoțională, care îi învață cum să fie mai buni și cum să atingă o stare de mindfulness. În plus, creșa le oferă celor mici posibilitatea de a afla mai multe despre mediul înconjurător, dar și șansa de a planta legume și de a învăța cum să le îngrijească.

„Harry îl aduce și îl ia adeseori pe Archie de la creșă. Pare un tată bun. Toți părinții au fost foarte relaxați în privința lui Harry și a lui Meghan, și nu au făcut un mare tam-tam. Și pentru copii, Archie e pur și simplu unul dintre ei.”, a spus părintele unui coleg de-al lui Archie pentru The Mirror.

„Nu știu că părinții lui fac parte din familia regală și probabil nici nu le-ar păsa – doar dacă Meghan ar fi o prințesă Disney”, a mai adăugat acesta.

Prințul Harry și Meghan Markle au păstrat tradiția și în 2021, și și-au încântat fanii cu o felicitare de Crăciun specială. Cu această ocazie, cei doi au dezvăluit prima fotografie cu fiica lor, Lilibet Diana.

În imaginea făcută publică de cei doi, se poate vedea că Meghan o ține în brațe pe Lilibet Diana, în timp ce Harry stă lângă fiul lor, Archie Harrison, în vârstă de 2 ani, care are părul roșcat, la fel ca tatăl său. Portretul de familie a fost realizat în această vară la casa lor din Santa Barbara, California, de către fotograful Alexi Lubomirski. Imaginea a fost însoțită și de un mesaj în care Prințul Harry și Meghan Markle anunță că Fundația Archewell va face donații către diferite organizații.

„Anul acesta, în 2021, am întâmpinat-o pe fiica noastră, Lilibet. Archie ne-a spus „mamă” și „tată”, iar Lili ne-a făcut o familie. Pe măsură ce privim spre 2022, am făcut donații în numele vostru către mai multe organizații care onorează și protejează familiile – de la cele care sunt mutate din Afganistan, la familiile americane care au nevoie de concediu parental plătit. Vă dorim din partea familiei noastre către a voastră sărbători fericite și un An Nou prosper. Harry, Meghan, Archie și Lili”, se arată în mesajul care a însoțit felicitarea.

