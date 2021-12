„Viața în patru le priește.” Ce spune un colaborator al lui Meghan Markle despre familia ei

Pentru participarea ei la evenimentul organizat pe 10 noiembrie de Intrepid Museum, Meghan Markle a apelat la aceeași echipă cu care a lucrat și la nunta ei din 2018 cu Prințul Harry: makeup artist-ul Daniel Martin și hairstylist-ul Serge Normant.

„A fost atât de distractiv să ne strângem din nou cu toții”, a spus Martin pentru numărul People Royals de iarna asta. „A fost pe relaxare, o atmosferă de gașcă. Harry glumește mult, iar Meghan este foarte amuzantă. A fost plăcut să râd din nou în hohote.”

Aparițiile recente ale lui Meghan și Harry vin după o lungă perioadă în care cei doi s-au retras în casa lor din California, pentru a acomoda venirea pe lume a fiicei lor, Lili.

„Ei iubesc viața de familie de patru persoane”, a adăugat Martin. „Și-au intrat în ritmul de patru.”

Provocarea principală pentru tinerii părinți este, acum, potrivit lui Martin să îmbine viața profesională cu dorința de a petrece cât mai mult timp cu copiii lor.

„Este vorba de găsirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată acum, ceea ce se leagă și de lobby-ul lui Meghan pentru concediul parental plătit. Ei înșiși se confruntă cu asta. Știu că e ceva ce afectează pe toți membrii unei familii.”

Ce este clar e că relația dintre ei este cât se poate de puternică și că Prințul Harry nu va lăsa pe nimeni să intervină între ei.

Într-o carte recent lansată, Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan, autorul Christopher Anderson susține că o sursă de la Buckingham i-a relatat o ceartă care ar fi avut loc între Prințul William și Prințul Harry în 2017, la începutul relației acestuia din urmă cu Meghan Markle. Aparent, William ar fi sugerat că lucrurile se mișcă un pic cam repede între fratele său mai mic și fosta actriță americană, la care Harry ar fi reacționat cu un violent: „Cine dracului crezi că ești?”

