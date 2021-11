Prințul Harry și Meghan Markle, apariție spectaculoasă în New York pe covorul roșu

Prințul Harry și Meghan Markle au participat la o gală în New York și au cucerit cu apariția lor. Cei doi au fost prezenți la un eveniment organizat în onoarea veteranilor.

Cu această ocazie, Meghan Markle a fost îmbrăcată într-o rochie roșie, lungă, cu un decolteu adânc și cu o trenă spectaculoasă de la Carolina Herrera și pantofi cu toc de la Giuseppe Zanotti. A accesorizat această ținută cu cercei Maison Birks și o brățară Cartier.

Părul l-a avut prins într-un coc, iar machiajul i-a completat look-ul. Soțul ei, Prințul Harry, a preferat un costum negru clasic, de care și-a prins și câteva medalii. De asemenea, cei doi au purtat în piept și macul roșu, simbolul folosit din 1921 pentru a comemora militarii care au murit în război.

Meghan and Harry arrive at the Salute to Freedom Gala to meet with Valor Award recipients pic.twitter.com/y6I2omYgEi

— Carly Ledbetter (@ledbettercarly) November 10, 2021