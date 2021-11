Prințul Harry lansează un nou atac la adresa tabloidelor: „Termenul Megxit a fost sau este misogin”

În aceeași zi în care Meghan Markle a spus că tabloidele ar trebui să primească o „etichetă de avertisment precum țigările”, Prințul Harry a vorbit împotriva dezinformării mass-media.

Harry a participat marți la conferința online RE:WIRED a revistei Wired din New York, alăturându-se la discuția Internet Lie Machine, la care au mai participat Renée DiResta de la Stanford Internet Observatory și Rashad Robinson de la Color of Change.

„Dezinformarea este o criză umanitară globală”, a spus prințul, care a dat ca exemplu termenul Megxit, devenit viral după ce el și soția lui și-au anunțat decizia de a se retrage în calitate de membri ai familiei regale seniori în ianuarie 2020.

„Termenul Megxit a fost sau este un termen misogin care a fost creat de un troll, amplificat de corespondenții mondiali, și a crescut și a crescut și a crescut în mass-media mainstream. Dar a pornit de la un troll”, a spus el.

Harry a făcut referire și la lunga sa istorie cu zvonurile răspândite în presă și la felul în care ele i-au afectat familia: „Cunosc prea bine povestea. Mi-am pierdut mama din cauza acestei rabii auto-produse și, evident, sunt hotărât să nu o pierd pe mama copiilor mei din cauza aceluiași lucru.”

Dezinformarea din mass-media, a subliniat el, a ajuns acum să afecteze nu numai persoanele publice, cum a fost și cazul său, ci întreaga planetă. „Am simțit asta personal de-a lungul anilor și acum văd cum se întâmplă la nivel global, afectând pe toată lumea, nu doar America, literalmente pe toată lumea din întreaga lume”, a spus el. „Amploarea dezinformării acum este terifiantă. Nimeni nu este ferit de ea, nimeni nu este protejat de ea.”

El a amintit de serialul The Me You Can’t See, dedicat sănătății mintale, și a ținut să citeze un raport independent conform căruia „mai mult de 70 la sută din discursurile instigatoare la ură despre soția mea pe Twitter provin de la mai puțin de 50 de conturi”. Harry a spus că jurnaliştii de tabloid contribuie la amplificarea urii, pentru că „regurgitează aceste minciuni ca adevăr”.

