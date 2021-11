Cum e să fii DJ la o nuntă regală. Idris Elba vorbește despre experiența lui de la nunta lui Harry & Meghan

Faptul că Idris Elba a pus muzică la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle nu mai e de mult un secret, dar actorul de 49 de ani nominalizat la Globul de Aur și la Emmy nu a dat până acum declarații referitor la acel moment unic din viața sa.

Elba, care se prezintă și ca DJ și a făcut mii de fani să danseze, a dezvăluit recent că setul său pentru ducele și ducesa de Sussex a venit la pachet cu multă presiune.

„Nu a fost ca nunta vărului meu,” a spus el pentru Daily Mail. „Nu a fost genul de [recepție] care are loc la casa de cultură… A fost ceva uriaș.”

Elba a fost cât se poate de motivat să performeze. Harry și Meghan îi sunt prieteni buni. „Am vrut să mă asigur că se vor super-distra, așa că a fost multă presiune.”

Din fericire, povestește el, mireasa i-a dat o mână de ajutor, trimițându-i un playlist cu câteva dintre piesele ei preferate. Una dintre melodiile alese de Markle a fost hitul din 1987 al lui Whitney Houston, I Want to Dance with Somebody, pe care ea și Harry l-au ales pentru primul lor dans.

Până la urmă, piesele puse de actor au avut un mare succes printre invitații de seamă, printre care George Clooney, care a și mixat băuturi, și Serena Williams.

Pentru a se asigura că poate dansa nestânjenită de rochia de mireasă, Meghan s-a schimbat într-o rochie din mătase cu umerii goi de la Stella McCartney.

„A fost o ditai petrecerea dansantă, toată lumea s-a relaxat și s-a distrat de minune”, a declarat o sursă People la acea vreme. „Pur și simplu o noapte distractivă și deloc țeapănă.”

Idris Elba s-a născut la Londra și, în 2018, a fost declarat Cel mai sexy bărbat din lume de către revista People. La un an de la nunta Ducilor de Sussex a luat-o de soție pe partenera lui, modelul Sabrina Dhowre.

Foto: Arhiva ELLE

