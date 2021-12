Prințul Harry și Meghan Markle au dezvăluit prima fotografie cu fiica lor, Lilibet Diana

Prințul Harry și Meghan Markle au păstrat tradiția și și-au încântat și în acest an fanii cu o felicitare de Crăciun specială. Cu această ocazie, cei doi au dezvăluit prima fotografie cu fiica lor, Lilibet Diana.

În imaginea făcută publică de cei doi, se poate vedea că Meghan o ține în brațe pe Lilibet Diana, în timp ce Harry stă lângă fiul lor, Archie Harrison, în vârstă de 2 ani, care are părul roșcat, la fel ca tatăl său. Portretul de familie a fost realizat în această vară la casa lor din Santa Barbara, California, de către fotograful Alexi Lubomirski. Imaginea a fost însoțită și de un mesaj în care Prințul Harry și Meghan Markle anunță că Fundația Archewell va face donații către diferite organizații.

„Anul acesta, în 2021, am întâmpinat-o pe fiica noastră, Lilibet. Archie ne-a spus „mamă” și „tată”, iar Lili ne-a făcut o familie. Pe măsură ce privim spre 2022, am făcut donații în numele vostru către mai multe organizații care onorează și protejează familiile – de la cele care sunt mutate din Afganistan, la familiile americane care au nevoie de concediu parental plătit. Vă dorim din partea familiei noastre către a voastră sărbători fericite și un An Nou prosper. Harry, Meghan, Archie și Lili”, se arată în mesajul care a însoțit felicitarea.