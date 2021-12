Meghan Markle, din nou victorioasă în lupta cu tabloidele britanice

Curtea de Apel din Londra a respins săptămâna asta cererea Associated Newspapers Limited de a anula o hotărâre emisă în februarie în favoarea Ducesei de Sussex.

Meghan a dat în judecată Associated Newspapers Limited pentru utilizarea abuzivă a informațiilor private, încălcarea obligațiilor conform legislației privind protecția datelor și încălcarea drepturilor de autor, după ce mai multe fragmente dintr-o scrisoare de cinci pagini pe care i-a scris-o tatălui ei în 2018 au fost publicate în Mail on Sunday și MailOnline în 2019.

Judecătorul de la Înalta Curte a constatat că Meghan Markle „avea o așteptare rezonabilă” ca ce i-a scris tatălui său să rămână privat. Drept urmare, judecătorul a scris într-un rezumat că „dezvăluirile au fost în mod vădit excesive și, prin urmare, ilegale” și că „nu există nicio perspectivă că s-ar ajunge la o altă hotărâre după un proces.”

Astfel, speranța Associated Newspapers Limited că ar putea ajunge la un proces a fost spulberată. Într-o declarație privind decizia Curții, Meghan Markle a spus:

„În cei aproape trei ani de când a început, am avut răbdare în fața înșelăciunii, intimidării și atacurilor calculate”, a adăugat ea referitor la lupta în justiție cu trustul de presă. „Astăzi, instanțele au decis în favoarea mea – din nou – confirmând că The Mail on Sunday, deținută de Lord Jonathan Rothermere, a încălcat legea. Curtea l-a pus pe inculpat la punct și speranța mea e că și noi vom începe să facem la fel. Pentru că, oricât de îndepărtat ar părea acest lucru de viața ta personală, nu este. Mâine ai putea fi tu. Aceste practici dăunătoare nu se întâmplă din an în Paște — sunt un eșec zilnic care ne desparte și merităm cu toții ceva mai bun.”