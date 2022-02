Anunțul făcut de Andreea Bălan despre divorțul de George Burcea: „Până la urmă s-a terminat”

Procesul de divorț dintre Andreea Bălan și George Burcea s-a terminat. Cei doi s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, însă la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse la vremea respectivă mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Au împreună două fete, pe Ella și pe Clara.

Relația dintre Andreea Bălan și George Burcea a fost intens mediatizată de-a lungul timpului și s-a sfârșit printr-un lung proces de divorț. Artista a fost invitată în podcast-ul lui Damian Drăghici și a vorbit despre despărțirea de fostul ei soț. Cântăreața a recunoscut că ideea de a face nuntă i-a venit după ce a suferit în luna martie a anului 2019 un stop cardio-respirator în timpul nașterii fiicei sale. Întrebată dacă l-a iertat pe tatăl fiicelor sale, Andreea Bălan a răspuns că da, l-a iertat.

„Da, a fost greu, dificil, a trebuit să trec și eu prin niște introspecție cu mine. Ne-am căsătorit după stopul cardiac. Nu-mi doream să fac nuntă. Nunta, pur și simplu, mi-a venit după ce m-am trezit din acea comă. Mi-a venit ideea să fac nunta și să refac trupa Andre. Cred că s-a întâmplat ceva atunci. Am stat în comă câteva ore. L-am sunat și zic: „Vezi că facem nuntă.” Și am făcut nuntă la șase luni. Am fost patru luni și după aia am băgat actele de divorț. De fapt, nunta nu își mai avea rostul, dar așa am simțit și mă bucur până la urmă.”