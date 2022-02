Viviana Sposub, declarații despre conflictul cu Andreea Bălan: „E nevoie de maturitate…”

Începutul acestui an a debutat cu un conflict între Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, conflict care a vizat-o și pe Viviana Sposub, actuala parteneră a actorului.

Conform unor surse citate de publicația click, George Burcea și Andreea Bălan au avut o discuție aprinsă la telefon chiar în seara de marți, 4 ianuarie. Totul s-a întâmplat atunci când actorul și-a sunat fetițele, iar Clara l-a întrebat de Viviana și a cerut să o vadă. Se pare că acest lucru a deranjat-o foarte tare pe cântăreață.

George Burcea a făcut declarații pe marginea acestui conflict, confirmând pentru sursa mai sus citată faptul că între el și fosta parteneră a fost o discuție aprinsă. Mai mult, actorul susține că nu este lăsat să-și vadă cele două fete. „Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. – pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de SUS (n.r. – Andreea Bălan).

Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde. Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut, le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut. Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc și de multe ori când eu vorbesc cu fetele, acestea îmi cer să le-o dau pe Viviana să o salute și să o pupe? Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu?”, a mai precizat atunci actorul.