Modul inedit în care Cabral s-a revanșat față de soția lui pentru că a ignorat Valentine’s Day

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele stabile cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi obișnuiesc să își țină la curent urmăritorii din mediul online cu privire la diferite momente din viața lor.

Andreea și Cabral Ibacka sunt împreună de mulți ani și par să aibă o relație excelentă, dacă e să o judecăm după farsele și declarațiile celor doi din social media. Cei doi au o fetiță, Namiko, în vârstă de 3 ani și un băiețel, Tiago, care a venit pe lume în toamna anului trecut.

Cabral a ținut să le împărtășească celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare faptul că a omis să îi ia un cadou soției sale cu ocazia Valentine’s Day, însă a găsit o metodă inedită de a se recompensa și că îi pregătește o surpriză pentru Dragobete.

„De velăntains n-am făcut nimic.

Da’ de Dragobete vreau să o surprind, să o înnebunesc pe Andreea Ibacka.

Îi trimit poze d-astea sexy – deșucheate cu mine!

Cred că o ia efectiv razna!!!”, a scris Cabral în descrierea imaginii pe care o poți vedea și tu mai jos, fotografie în care îndrăgitul prezentator este dezbrăcat, în timp ce face duș.

Cabral și Andreea Ibacka sunt cunoscuți de mulți ani drept unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton, ca niște persoane care nu se feresc să își declare susținerea reciprocă în orice fel de împrejurare. Cei doi sunt căsătoriți de 10 ani și formează un cuplu de aproximativ 15 ani.

„Mi-a mâncat tinerețile. M-a cunoscut de mică, da. Bine, el îmi spune același lucru, dar i-am dat răgaz până la 30 de ani.”, a declarat în glumă Andreea Ibacka.

Împreună de 10 ani, Cabral și Andreea Ibacka au o viziune realistă asupra relației lor, pe care nu vor să o portretizeze în culori idilice în fața publicului.

„Au fost cu de toate acești 10 ani. Noi de cele mai multe ori facem haz de necaz și lăsăm să se vadă partea amuzantă a lucrurilor, dar asta nu înseamnă că nu am avut perioade dificile inclusiv în cuplu, dar și firești, administrative. Este foarte important să găsești un partener în care să ai un sprijin real și care să te înțeleagă din toate punctele de vedere. Asta încercăm noi să facem unul despre celălalt”, a declarat Andreea Ibacka în cadrul emisiunii Antena Stars.

Cât despre elementele care compun o relație atât de solidă precum cea dintre Cabral și Andreea Ibacka, aceasta din urmă mizează pe înțelegere și empatie, și a făcut referire la accidentul suferit de soțul ei în 2013, când a fost și rănit: „Am avut o premoniție acum câțiva ani și mă bucur că mi-am ascultat instinctul și faptul că am ajuns la el, la timpul potrivit, a făcut ca lucrurile să decurgă bine ulterior, dar na, a fost o situație-limită. Nici la noi lucrurile nu au mers ca unse de fiecare dată. Acel moment este memorabil, dar mă bucur că l-am depășit cu bine. Eu am lăsat mai mult de la mine. Eu așa am senzația. Sunt o femeie foarte înțelegătoare.”

Foto: Instagram

