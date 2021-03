Salma Hayek s-a accidentat și le-a dezvăluit fanilor cum se simte acum

Salma Hayek a suferit o entorsă la gleznă. Actrița de 54 de ani a postat, marți, o fotografie cu ea pe Instagram, în care are piciorul stâng sprijinit de o pernă mare, albă, și o pungă de gheață în jurul gleznei. Salma stă între multe perne albe, pe ceea ce pare a fi un pat de exterior dintr-o grădină plină de plante exotice. Are părul desfăcut și poartă o rochie lejeră, gri, care-i alunecă de pe umeri. În mâini, ține cartea Frida in America: The Creative Awakening of a Great Artist, scrisă de Celia Stahr și lansată în urmă cu un an.

„Nimic nu se compară cu citirea unei cărți despre #fridakahlo atunci când ai o entorsă de gleznă,” a scris Salma, adăugând postării și #chill.

Salma a jucat-o pe îndrăgita pictoriță mexicană în 2002, în filmul Frida, regizat de Julie Taymor, în care i-a avut ca parteneri pe Alfred Molina și pe Ashley Judd.

Hayek pare că se bucură de un exces de timp liber alături de soțul ei, omul de afaceri François-Henri Pinault (58 de ani), și de fiica lor Valentina, în vârstă de 13 ani. Actrița mexicană și miliardarul francez s-au căsătorit în 2009, un mariaj pe care mulți l-au considerat a fi din interes, dar despre care Salma spune că a ajutat-o să devină un om mai bun.

„Știți, chestia este că din poze nu poți începe să ghicești magia din el. El m-a făcut să devin o persoană mult mai bună și să cresc într-un mod atât de bun și sănătos”, a spus Hayek despre soțul ei, într-un interviu. „Și, știți, când m-am căsătorit cu el, toată lumea a spus: O, este o căsătorie aranjată, ea s-a căsătorit cu el pentru bani. Îmi zic: Da, whatever, b …. Credeți ce vreți: 15 ani împreună, și suntem super-îndrăgostiți.”

În weekend, actrița postase o fotografie cu ea într-un costum de baie mov și cu buclele în vânt, având oceanul în spate.

