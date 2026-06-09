Cătălin Măruță, despre revenirea în televiziune după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Văd că există interes și că oamenii cred în mine”

Cătălin Măruță a vorbit despre dorința de a reveni în televiziune.

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  de  Andreea Ilie
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Pe data de 6 februarie 2026, emisiunea „La Măruță”, prezentată de către Cătălin Măruță, a avut ultima ediție după 18 ani de difuzare pe PRO TV.

Cătălin Măruță, despre revenirea în televiziune

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță”, prezentat de Cătălin Măruță, începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea.

Finalul emisiunii „La Măruță” a fost un moment extrem de greu pentru Andra, care nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în timpul apariției sale în platou. Artista a vorbit cu ochii în lacrimi despre scoaterea show-ului din grilă, după 18 ani în care a fost moderat de soțul ei, Cătălin Măruță. Din luna februarie, emisiunea a fost înlocuită cu unul sau mai multe seriale de televiziune.

Cătălin Măruță s-a concentrat de atunci pe mai multe proiecte profesionale, însă niciunul nu a implicat până acum revenirea în televiziune. Cu toate acestea, prezentatorul nu exclude acest aspect, dacă ar fi vorba despre un proiect care să i se potrivească.

„Cred că în primul rând ar trebui să fie un proiect în care să cred foarte mult și care să aducă ceva bun oamenilor. Mi se pare important ca televiziunea să rămână un loc în care publicul găsește emoție, energie, divertisment, dar și autenticitate. Nu aș face ceva doar de dragul de a reveni pe TV. În același timp, îmi doresc foarte mult să existe și un echilibru mai bun pentru mine. După atâția ani în televiziune, am înțeles cât de important e timpul personal, timpul pentru familie, pentru copii, pentru lucrurile simple pe care înainte poate le ratam mai des. Acum îmi place că pot să-i duc la școală, să fiu mai prezent și să am mai multă libertate în program”, a declarat el pentru VIVA!.

Cătălin Măruță a mărturisit că a primit mai multe oferte, inclusiv din partea unor posturi de radio.

„M-au sunat toți competitorii puternici din piață și m-am simțit măgulit, sincer. Am primit și oferte de la radio, prima mea dragoste. A fost frumos să văd că există interes și că oamenii cred în mine. Îmi doresc să mai fac televiziune, clar, dar e important să fie un proiect care să-mi placă foarte mult și care să-mi lase și mai mult timp pentru mine și pentru familie”, a mai spus el pentru sursa citată.

Cătălin Măruță, despre colaborarea cu Antena 1

Invitat în podcastul realizat de fiica lui, Eva, prezentatorul a fost pus în fața unei curiozități directe, fără ocolișuri, exact așa cum și-o formulează mulți telespectatori: „Dacă nu mai ești la Pro Tv, te duci la Antenă?”. Momentul a deschis un dialog sincer despre parcursul său profesional și despre felul în care vede viitorul.

Cătălin Măruță a ales să se întoarcă în timp și să vorbească despre drumul său în televiziune, de la începuturi și până la visul împlinit de a ajunge la PRO TV, subliniind că nimic nu a fost planificat rigid și că, la un moment dat, chiar luase în calcul o cu totul altă carieră.

„Unele lucruri sunt în felul următor. Vrei să îți pun o mică istorie? Eu am început la un post de televiziune oarecum local, după care m-am dus la Televiziunea Română, după care am avut o mică perioadă pe la Realitatea Tv, dar visul meu întotdeauna a fost să fiu la PRO TV. (…) La un moment dat am zis că și dacă o singură zi prezint la PRO TV mi-am îndeplinit visul. Dacă nu va funcționa emisiunea, o să mă întorc să fac avocatură, pentru că eu am terminat Facultatea de Drept. A funcționat și a mers. 18 ani zi de zi, 18 ani frumoși, cu oameni minunați. Pe mine la PRO TV m-a dus Mona Segall.”

Abia după această incursiune în trecut, prezentatorul a revenit la subiectul fierbinte: posibilitatea de a fi văzut la un alt post de televiziune. Răspunsul său a fost prudent, fără promisiuni sau direcții clare, subliniind că perioada următoare este una de tranziție.

„Dacă mă duc la Antenă. Vrei să fiu sincer cu tine? (…) Ideea e în felul următor. Cred că trebuie să treacă puțin timp… Eu vreau să fac televiziune, dar că va fi o altă televiziune, că va fi tot la PRO TV o altă emisiune, asta timpul va decide. Nu știu să răspund 100%.”

Tot în același podcast, Eva l-a întrebat pe tatăl ei de ce nu va mai avea emisiunea la PRO TV.

„Bună ziua, oameni dragi! Bună ziua! Primul meu invitat este Cătălin Măruță. Am niște întrebări intense pentru tine.”, a început Eva. Printre ele, și curiozitatea cea mai mare: „De ce nu mai ești la Pro TV?”

Cătălin Măruță a explicat sincer:

Nu mai sunt la PRO TV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV? Pentru că i-am făcut lucruri care mi-au plăcut. Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri în viață care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum.”

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Foto: Facebook

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