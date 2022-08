Imagini adorabile cu Mila Kunis și Ashton Kutcher, alături de cei doi copiii ai lor

Mila Kunis și Ashton Kutcher sunt părinți cu normă întreagă, iar când vine vorba despre timpul petrecut în familie, cei doi petrec momente adorabile cu copiii. Ashton și Mila s-au ținut de mână cu adorabila lor fiică Wyatt și fiul Dimitri, în timp ce au fost văzuți făcând cumpărături în Los Angeles.

Mila Kunis și Ashton Kutcher, surprinși alături de copii

Celebrul cuplu a ieșit în Los Angeles pentru a face câteva comisioane și alături de ei au fost adorabila lor fiică, Wyatt, 7 ani, și fiul Dimitri, 5 ani. Actorul, în vârstă de 44 de ani, a purtat un tricou și jeans în timp ce își ținea băiatul de mână. Între timp, soția lui, în vârstă de 38 de ani, a arătat șic în salopeta maro, fiind cu ochii pe fetița lor.

După-amiaza petrecută în familie vine în contextul în care Ashton și Mila , care s-au cunoscut pe platoul de filmare al serialului That 70s Show în 1998, au început filmările pentru viitorul spinoff That 90s Show în personajele lor, Michael Kelso și Jackie Burkhart. Vorbind cu ET, Kutcher a precizat că s-a simțit „ciudat' când s-a reîntors pe platou, însă l-a cuprins un sentiment de nostalgie.

„A fost super nostalgic și foarte ciudat. Să mă întorc în subsol, să mă întorc pe platou a fost ciudat. Iar apoi, fiind în preajma tuturor, a fost… bizar.”, a spus Ashton Kutcher.

Topher Grace, Laura Prepon și Wilmer Valderrama se alătură lui Ashton și Mila în apariții ca invitați pentru acest spin-off, care o urmărește pe fiica lui Eric (Topher) și a Donnei (Laura), Leia Forman (Callie Haverda), în timp ce aceasta își vizitează bunicii pe timpul verii.

Actorul, despre timpul petrecut cu familia

În timpul premierei din Los Angeles a noului său film „Vengeance”, Kutcher, în vârstă de 44 de ani, a vorbit pentru PEOPLE despre vara interesantă pe care a avut-o alături de soția sa, Mila Kunis, în vârstă de 38 de ani, și cei doi copii ai lor. Actorul a dezvăluit că familia tocmai s-a întors dintr-o „călătorie nebună de 10 zile”.

„Mă simt cel mai bine cu copiii mei. Dacă nu ar trebui să îi trimit niciodată înapoi, asta ar fi preferința mea. Ne-am plimbat cu o rulotă prin parcurile naționale din țară. Am stat cu copiii noștri 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și a fost fenomenal.”, a mai spus actorul.

FOTO: Arhivă ELLE

