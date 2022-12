Sebastian Stan și Annabelle Wallis formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cei doi și-au confirmat relația

Sebastian Stan și Annabelle Wallis , presupusa lui iubită, au confirmat zvonurile că au o relație amoroasă în timp ce se plimbau pe stradă ținându-se de mână, în New York. În timp ce cuplul s-a afișat în timpul unei plimbări romantice alături de câinele actriței, Zeus, cei doi și-au aruncat priviri pline de dragoste.

Pentru întâlnirea lor, actorul, care a obținut prima sa nominalizare la Globul de Aur pentru rolul principal din serialul Pam & Tommy la începutul acestei săptămâni, a arătat foarte bine într-o ținută all black. Stan a optat pentru un pulover închis la culoare și gros, pe care l-a purtat cu o pereche de pantaloni negri și o haină de aceeași culoare. De asemenea, actorul român și-a completat look-ul cu un fes negru călduros.

Annabelle Wallis, care este cunoscută pentru rolul lui Jane Seymour din serialul de epocă The Tudors, părea foarte relaxată în timp ce se plimba de mână cu partenerul ei. Ea și-a accesorizat look-ul cu o geantă de piele crossbody, o eșarfă neagră și un fes deschis la culoare. Pentru întâlnirea din New York, actrița a ales același tip de ținută precum partenerul ei.

Stan și actrița din Peaky Blinders au fost fotografiați și de Myles Hendrik la petrecerea aniversară a lui Robert Pattinson, unde Annabelle a fost văzută sărutându-l Sebastian. În fotografie, care a fost repostată pe contul de Twitter @FilmUpdates după ce a fost ștearsă de către fotograf, Annabelle Wallis are brațele înfășurate în jurul gâtului actorului român, în timp ce îl sărută.

Robert Pattinson, Suki Waterhouse, Zoë Kravitz, Tessa Thompson, Sebastian Stan and Annabelle Wallis photographed by Myles Hendrik at Roberts birthday party pic.twitter.com/LkvdSMFjJ5

— Film Updates (@FilmUpdates) May 21, 2022