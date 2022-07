Sebastian Stan, de nerecunoscut pe platourile de filmare ale peliculei A Different Man

Sebastian Stan a fost complet de nerecunoscut sub o proteză facială, pe care a purtat-o pentru cel mai recent rol al său, cel al unui bărbat care suferă de o afecțiune genetică, în timpul filmărilor pentru thrillerul psihologic A Different Man, marți, la New York.

În timp ce camerele de filmat rulau, starul româno-american în vârstă de 39 de ani, care a primit recent prima sa nominalizare la premiul Emmy, a filmat o scenă cu actorul Adam Pearson. Sebastian Stan , al cărui personaj suferă de neurofibromatoză de tip 1, care face ca tumorile necanceroase să crească pe țesutul nervos, avea un bandaj în jurul unei mâini și purta o jachetă verde, pantaloni bej și adidași.

Sebastian Stan, de nerecunoscut în timpul filmărilor

Thrillerul psihologic îl urmărește pe Edward (Stan), un proscris care caută o nouă viață și un nou început. După ce suferă o operație de reconstrucție facială, el devine fixat pe un bărbat (Pearson) care joacă propriul său rol într-o producție de teatru bazată pe fosta lui viață, potrivit Deadline. Mai târziu, personajul lui Stan a fost surprins când i-a dat o îmbrățișare reticentă lui Pearson, în timp ce se aflau împreună pe trotuar.

Pearson, în vârstă de 37 de ani, care suferă de neurofibromatoză de tip I în viața reală, a purtat o jachetă matlasată cu flori portocalii și frunze roșii. Afecțiunea lui Pearson a fost rezultatul unei lovituri la cap la vârsta de cinci ani care a dus la o umflătură care a persistat în loc să se vindece. În cele din urmă, el a fost diagnosticat cu neurofibromatoză de tip I. Fratele său geamăn, Neil Pearson, suferă, de asemenea, de această afecțiune, însă a lui se manifestă într-un mod mult mai diferit de cel al lui Adam.

Pearson urmează, de asemenea, să își testeze abilitățile de bucătar când va participa la Celebrity MasterChef. El se va număra printre cele 20 de celebrități care vor încerca să creeze niște mâncăruri delicioase și să-i impresioneze pe jurații Gregg Wallace și John Torode.

