Annabelle Wallis și Sebastian Stan formează un cuplu? Cum au fost surprinși cei doi

Annabelle Wallis și Sebastian Stan au stârnit zvonuri cu privire la o posibilă relație, după ce o fotografie cu ei sărutându-se a fost postată recent pe rețelele de socializare. Actorul de origine română și actrița din Peaky Blinders au fost fotografiați de Myles Hendrik la petrecerea organizată vineri, 21 mai, cu ocazia zilei de naștere a lui Robert Pattinson.

În imaginea care a apărut pe rețelele de socializare, Annabelle Wallis și Sebastian Stan sunt fotografiați în ipostaze romantice, iar apropierea lor a stârnit curiozități în rândul fanilor legate de o posibilă relație. Actrița are brațele în jurul gâtului actorului român, în timp ce îl sărută. În seria de fotografii postate apar și sărbătoritul Robert Pattinson cu Suki Waterhouse, Zoë Kravitz cu Tessa Thompson, Lucien Laviscount, cunoscut pentru rolul din Emily in Paris și alte persoane celebre.

Fotografia a fost publicată inițial pe pagina de Instagram a lui Hendrik, dar imaginea în care Sebastian Stan se îmbrățișează cu Annabelle Wallis a fost ștearsă între timp. Actrița a strălucit la petrecerea celebrului actor, lăsând la vedere o pereche de cercei aurii, asortați cu brățara de aur Cartier de la încheietura mâinii. Stan este văzut purtând o cămașă neagră cu motive albe și o privește atent pe Annabelle Wallis.

Robert Pattinson, Suki Waterhouse, Zoë Kravitz, Tessa Thompson, Sebastian Stan and Annabelle Wallis photographed by Myles Hendrik at Roberts birthday party pic.twitter.com/LkvdSMFjJ5

— Film Updates (@FilmUpdates) May 21, 2022