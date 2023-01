Pamela Anderson, așa cum nu ai mai văzut-o! Primele imagini din documentarul despre viața sa

Netflix va lansa pe 31 ianuarie Pamela, A Love Story, un documentar ce urmărește viața tumultoasă a actriței din Baywatch. În trailer-ul lansat recent, o putem vedea pe vedetă vorbind despre viața ei intimă – abordând inclusiv tema sex tape-ul controversat în care apare alături de fostul său soț, Tommy Lee – dar și despre cariera sa de actriță.

Povestea sex tape-ul a fost recent ecranizată sub forma unui serial de opt episoade, intitulat Pam And Tommy, ce îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Lily James. Deși nu pomenește numele filmului, Pamela vorbește în noul său documentar despre acest subiect, mărturisind că nu a fost deloc fericită că sex tape-ul a revenit în atenția publicului.

„Am blocat acea casetă furată din viața mea pentru a supraviețui, iar acum că totul revine la suprafață… simt că mi se face rău”, a povestit Pamela.

Aceasta vorbește și despre provocările profesionale, declarând că de multe ori nu s-a simțit respectată sau luată în serios. În cadrul trailer-ul sunt prezentate câteva imagini în care Ruby Wax îi adresează următoarea întrebare: „Ai vrut să fii o actriță serioasă?”. „Sunt o actriță serioasă!”, a fost răspunsul Pamelei care a stârnit hohote de râs.

„Dacă mi-ar fi păsat de ce cred oamenii, nu aș mai fi fost aici. Trebuie să fii curajos și să te folosești de ceea ce ai”, mai spune Pamela Anderson în trailer.

Pamela Anderson, care are șase căsnicii eșuate, vorbește și despre viața ei amoroasă, declarând că: „Unii bărbați cred: Oh, e o chestie Playboy. Sau e o persoană sexuală. Și te urăsc pentru că ești altceva”.

Trailer-ul prezintă și o scurtă secvență dintr-un interviu pe care Pamela i l-a acordat lui Piers Morgan, căruia îi spune că „un bărbat nu poate face totul”.

Documentarul Netflix va fi lansat în aceeași zi în care va apărea pe piață și cartea de memorii a actriței, intitulată Love, Pamela.

Foto: Instagram, Netflix

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro