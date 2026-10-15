Corina Caragea, probleme în vacanța din Hawaii din cauza alertei de uragan. Ce a povestit prezentatoarea: „În timp ce se făceau pregătiri pentru furtună, localnicii…”

Corina Caragea a povestit că timpul petrecut în Hawaii coincide cu apropierea uraganului Nolo și a vorbit despre cum se pregătesc localnicii, dar și ce a observat pe celebra plajă Waikiki.

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  de  Andreea Ilie
Corina Caragea în Hawaii (1)
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Corina Caragea se bucură de o vacanță prelungită peste Ocean, iar după vizita în Canada, prezentatoarea Știrilor Sportive de la PRO TV a ales să petreacă mai multe zile în Hawaii. Vedeta a revenit în arhipelagul american după șapte ani și a împărtășit cu urmăritorii săi imagini și impresii din călătorie.

Corina Caragea, surprinsă de alertă de uragan în Hawaii

Cunoscută pentru pasiunea sa pentru călătorii, Corina Caragea și-a rezervat aproximativ o lună pentru a explora mai multe destinații. Hawaii a reprezentat cea de-a doua etapă a vacanței, dar și locul în care a decis să rămână cel mai mult timp. Prezentatoarea TV a povestit că își dorea de mult să revină în această destinație, pe care o consideră una dintre cele mai spectaculoase pe care le-a vizitat. Peisajele tropicale, plajele și munții impresionanți au convins-o că Hawaii merită în continuare un loc important în topul preferințelor sale.

Cu toate acestea, Corina Caragea a povestit că timpul petrecut în Hawaii coincide cu apropierea uraganului Nolo și a vorbit despre cum se pregătesc localnicii, dar și ce a observat pe celebra plajă Waikiki.

„Am aterizat în Honolulu în plină stare de urgență preventivă. Uraganul Nolo se apropia cu viteză. Ploaie torențială, valuri uriașe, saci de nisip pregătiți la intrarea în magazine și hoteluri.

Și totuși, n-am simțit nicio clipă panică. De la balconul hotelului, chiar în mijlocul acțiunii, pe Waikiki Beach, priveam fascinată contrastul: în timp ce se făceau pregătiri pentru furtună, localnicii cântau și dansau pe străzi. Alții se aventurau pe valurile furioase. Până la urmă, Waikiki este paradisul surferilor”, a povestit ea.

Prezentatoarea PRO TV se declară impresionată de celebra plajă Waikiki, dar și de pasiunea localnicilor pentru surf.

„Hawaii mi-a plăcut și pe vremea asta. În loc să fug de ploaie, am ales să mă bucur de ea.
Waikiki nici nu prea te lasă să fii altfel. Aglomerată, urbană, agitată zi și noapte, cu celebrul crater vulcanic Diamond Head în fundal, este o plajă unde surfingul face parte din identitatea locului. Aici se află și statuia lui Duke Kahanamoku, un fel de David Popovici al hawaiienilor: campion olimpic la înot, dar și legenda care a dus surfingul hawaiian în lumea întreagă.
Iar apusurile de pe Waikiki… pentru ele chiar nu am cuvinte”, a mai zis ea.

Corina Caragea, impresionată de Icefields Parkway și Peyto Lake

Una dintre experiențele care au impresionat-o a fost drumul pe Icefields Parkway, celebra șosea montană care se întinde pe aproximativ 232 de kilometri. Traseul traversează peisaje dominate de munți, ghețari, văi și lacuri glaciare și este considerat în sine una dintre marile atracții ale regiunii.

Pe lângă peisajele spectaculoase, călătoria a însemnat și o adevărată pauză de la tehnologie, întrucât pe anumite porțiuni ale traseului nu există semnal la telefon. Corina Caragea a ajuns și la Peyto Lake, unul dintre cele mai cunoscute lacuri glaciare din Parcul Național Banff, remarcat atât pentru culoarea intensă a apei, cât și pentru forma sa neobișnuită.

„În Canada am condus pe o șosea care nu e construită în jurul unor atracții – șoseaua însăși este atracția. Mergi 232 km printre munți uriași, ghețari, lacuri glaciare turcoaz și văi foarte largi. Și animale din când în când. Nu ai semnal la telefon. Văzut de sus, acest lac seamănă cu un cap de lup. Nu? Peyto Lake este unul dintre cele mai spectaculoase lacuri de pe Icefields Parkway, în Banff National Park și este alimentat de topirea ghețarului Peyto”, a povestit Corina Caragea.

Prezentatoarea a explicat și de unde provine nuanța spectaculoasă de turcoaz a apei, care pare aproape ireală în fotografii.

„Culoarea pare făcută în Photoshop, așa-i? Provine din particule extrem de fine de rocă măcinate de ghețar și transportate în apă. Acestea reflectă lumina și produc nuanța aceea aproape ireală”, a spus ea.

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Foto: Instagram

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