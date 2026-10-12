Corina Caragea, vacanță de vis în Hawaii. Imaginile spectaculoase publicate de prezentatoarea TV

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Corina Caragea se bucură de o vacanță prelungită peste Ocean, iar după vizita în Canada, prezentatoarea Știrilor Sportive de la PRO TV a ales să petreacă mai multe zile în Hawaii. Vedeta a revenit în arhipelagul american după șapte ani și a împărtășit cu urmăritorii săi imagini și impresii din călătorie.

Corina Caragea, imagini spectaculoase din Hawaii

Cunoscută pentru pasiunea sa pentru călătorii, Corina Caragea și-a rezervat aproximativ o lună pentru a explora mai multe destinații. Hawaii a reprezentat cea de-a doua etapă a vacanței, dar și locul în care a decis să rămână cel mai mult timp. Prezentatoarea TV a povestit că își dorea de mult să revină în această destinație, pe care o consideră una dintre cele mai spectaculoase pe care le-a vizitat. Peisajele tropicale, plajele și munții impresionanți au convins-o că Hawaii merită în continuare un loc important în topul preferințelor sale.

„Hawaii a fost cea de-a doua oprire în vacanța mea și cea mai lungă. Am vrut să am timp să mă bucur de acest loc minunat, de care îmi era dor. Nu ne-am mai văzut din 2019, timp în care doar Bora Bora a reușit să îl bată la culori în topul meu. Plajele rupte din Rai, grija pentru natură, pentru viața marină, Shaved Ice, Açai Bowl, munții parcă desenați și puși cu mâna în tablou m-au așteptat tot acolo”, a transmis Corina Caragea.

Pe lângă experiențele din vacanță, vedeta a atras atenția și prin fotografiile publicate pe rețelele sociale. Corina Caragea a pozat pe plajele din Hawaii în mai multe costume de baie, alegând atât modele negre din două piese, pe care le-a accesorizat cu o pălărie de paie în stil cowboy, cât și un costum întreg roz fucsia.

Imaginile surprinse în decorul exotic au pus în evidență silueta tonifiată a prezentatoarei, care este cunoscută pentru stilul său de viață activ. Deși a petrecut o perioadă mai lungă în Hawaii decât în celelalte destinații incluse în vacanță, Corina Caragea a mărturisit că și-ar fi dorit să rămână și mai mult.

„Cert e că, după atâția ani, m-am îndrăgostit din nou de acest loc. Și parcă tot n-am stat suficient”, a adăugat Corina Caragea.

Corina Caragea, impresionată de Icefields Parkway și Peyto Lake

Una dintre experiențele care au impresionat-o a fost drumul pe Icefields Parkway, celebra șosea montană care se întinde pe aproximativ 232 de kilometri. Traseul traversează peisaje dominate de munți, ghețari, văi și lacuri glaciare și este considerat în sine una dintre marile atracții ale regiunii.

Pe lângă peisajele spectaculoase, călătoria a însemnat și o adevărată pauză de la tehnologie, întrucât pe anumite porțiuni ale traseului nu există semnal la telefon. Corina Caragea a ajuns și la Peyto Lake, unul dintre cele mai cunoscute lacuri glaciare din Parcul Național Banff, remarcat atât pentru culoarea intensă a apei, cât și pentru forma sa neobișnuită.

„În Canada am condus pe o șosea care nu e construită în jurul unor atracții – șoseaua însăși este atracția. Mergi 232 km printre munți uriași, ghețari, lacuri glaciare turcoaz și văi foarte largi. Și animale din când în când. Nu ai semnal la telefon. Văzut de sus, acest lac seamănă cu un cap de lup. Nu? Peyto Lake este unul dintre cele mai spectaculoase lacuri de pe Icefields Parkway, în Banff National Park și este alimentat de topirea ghețarului Peyto”, a povestit Corina Caragea.

Prezentatoarea a explicat și de unde provine nuanța spectaculoasă de turcoaz a apei, care pare aproape ireală în fotografii.

„Culoarea pare făcută în Photoshop, așa-i? Provine din particule extrem de fine de rocă măcinate de ghețar și transportate în apă. Acestea reflectă lumina și produc nuanța aceea aproape ireală”, a spus ea.

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Foto: Instagram

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