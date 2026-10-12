Pepe, dezvăluiri neașteptate despre relația cu soția lui, Yasmine. Cum a început povestea lor de dragoste

Pepe a dezvăluit detalii mai puțin cunoscute despre începutul relației cu Yasmine, femeia alături de care și-a întemeiat o familie.

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  de  ELLE.ro
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Pepe a făcut noi dezvăluiri despre relația cu soția sa, Yasmine, și despre împrejurările în care s-au îndrăgostit. Deși formează astăzi o familie, cei doi se cunosc de mai bine de 20 de ani, încă din perioada în care locuiau în același bloc. Artistul a povestit că a reîntâlnit-o pe actuala sa parteneră în mai multe rânduri, însă abia după divorțul său a început să o privească diferit.

Pepe, dezvăluiri despre începutul relației cu Yasmine

Într-un interviu acordat publicației VIVA!, Pepe a vorbit despre povestea lor de dragoste și despre convingerea sa că anumite întâlniri sunt predestinate. Cântărețul, care urmează să prezinte emisiunea „Hai că poți!”, la Kanal D, consideră că el și Yasmine au apărut unul în viața celuilalt exact atunci când aveau nevoie.

„Eu sunt foarte sigur că există suflete-pereche, predestinare. Cumva le-a așezat Dumnezeu, astfel încât să fie bine pentru toată lumea. Cred că și ea avea nevoie de mine, și eu aveam nevoie de ea”, a declarat artistul.

Înainte de a deveni un cuplu, Pepe și Yasmine au fost vecini. Artistul își amintește că actuala sa soție obișnuia să se joace cu nepoții lui și să îi viziteze familia, fiind unul dintre copiii care își petreceau timpul împreună în cartier. La acea vreme, Yasmine avea aproximativ șase sau nouă ani, iar Pepe spune că o considera doar o fetiță din cercul de prieteni al nepoților săi. Chiar și după ce s-au revăzut, peste ani, nu s-a gândit imediat la posibilitatea unei relații.

„Eu o cunosc pe Yasmine de când era foarte mică. Am fost vecini de bloc. Niciodată nu am privit-o decât ca pe un copil în perioada aia, pentru că poate avea 6 sau 9 ani. Era prietenă cu nepoții mei. De multe ori venea și la noi în casă, cu nepoții, pentru că erau de aceeași vârstă, au crescut împreună, se jucau împreună. Înainte se strângeau toți copiii la scara blocului, mai mergeau la masă. Cel puțin așa era la noi, dar cred că așa era peste tot, prin cartiere. Am revăzut-o mai mare, dar tot nu o vedeam cu alți ochi. Cu alți ochi am privit-o mult mai târziu, când am şi devenit cuplu. Ăla a fost momentul, pentru că au existat niște petreceri unde am fost împreună, separat, n-aveam legătură unul cu altul, dar ne-am salutat, am stat de vorbă.”, a mai spus artistul.

De-a lungul timpului, cei doi s-au întâlnit întâmplător la diferite evenimente. Pepe și-a amintit inclusiv un episod petrecut într-un club, unde Yasmine participa la o prezentare de modă. Cântărețul a povestit că, deși aceasta crescuse, el încă o asocia cu fetița pe care o cunoscuse în urmă cu mulți ani.

Situația s-a schimbat după divorțul artistului. Invitat de Yasmine la petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, Pepe a decis să participe singur. Acela a fost momentul în care a început să o privească drept o posibilă parteneră.

„Am fost odată într-un club. Ea prezenta moda, eu eram cu prieteni acolo. Am întrebat-o: ‘Ce cauți la ora asta în club?’. Eu o vedeam tot copil; am condus-o la taxi. Mă respecta, eu reprezentam omul matur pentru ea. După un timp, s-a întâmplat să ne întâlnim la o petrecere, din întâmplare, și să avem niște subiecte comune și m-a invitat la ziua ei de naștere. Eu fiind proaspăt divorțat. Nemaifiind într-o relație, m-am dus la ziua ei singur, fără alți prieteni. Și când am ajuns acolo am văzut-o deja cu alți ochi. Ne-am mai văzut de două-trei ori și aia a fost.”

Pepe, despre viața cu patru copii

Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Raluca Pastramă, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Jr. se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile de la care nu este dispus să facă rabat.

Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie.

„Evident că am învățat să fiu părinte puțin câte puțin, în fiecare zi, de când s-a născut primul copil, și învăț și astăzi lucruri noi, după patru copii. Pentru că sunt situații noi, la care nu te aștepți. Nenegociabile, din punctul meu de vedere, în momentul de față, sunt deciziile luate exclusiv de copii fără să se sfătuiască cu părinții, cu familia, atunci când e vorba despre siguranța lor, despre viitorul lor. Au tot sprijinul copiii mei, din orice punct de vedere, dar să nu ia decizia singuri. Trebuie să știu tot și trebuie ca ei să ştie, să înțeleagă că, atunci când mă roagă sau când îmi explică o situație, de cele mai multe ori răspunsul este ‘da’. Dar există și varianta de ‘nu'”, a spus el pentru revista VIVA!

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Foto: Arhiva ELLE

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