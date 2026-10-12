Iulia Vântur, din nou alături de Salman Khan la un eveniment de familie. Imaginile care au atras atenția

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Iulia Vântur a fost prezentă la o nouă reuniune a familiei lui Salman Khan, organizată cu ocazia unei importante sărbători religioase din India. Vedeta a participat alături de celebrul actor de la Bollywood la festivitățile dedicate zeului Ganesha, iar imaginile surprinse în timpul ceremoniei au ajuns rapid pe rețelele sociale.

Iulia Vântur, prezentă la o sărbătoare în familia lui Salman Khan

De când s-a mutat în India, Iulia Vântur a devenit o prezență familiară în anturajul lui Salman Khan, participând frecvent la evenimentele organizate de familia acestuia. Recent, artista a luat parte la Ganesh Chaturthi, festival hindus celebrat prin rugăciuni și ritualuri tradiționale.

Sărbătoarea îl onorează pe Ganesha, divinitate reprezentată cu un cap de elefant, considerată în hinduism un simbol al înțelepciunii, prosperității și depășirii obstacolelor. Cunoscut și sub numele de Bappa, acesta ocupă un loc important în tradițiile religioase indiene, iar festivalul dedicat lui reunește anual familii și comunități întregi.

În imaginile distribuite pe internet, Iulia Vântur apare printre invitații care asistă la ritualurile religioase, în apropierea membrilor familiei Khan. Prezența sa la această ceremonie privată a atras din nou atenția publicului, în condițiile în care relația dintre româncă și Salman Khan a fost de-a lungul timpului subiectul numeroaselor speculații.

Un episod care a devenit viral îl are în prim-plan chiar pe actorul indian. În timpul desfășurării ritualului, Arpita Khan, sora acestuia, a intervenit pentru a-i arăta cum trebuie să execute corect unul dintre gesturile ceremoniale. Momentul a fost surprins într-o înregistrare video care a circulat ulterior pe platformele sociale.

Deși Iulia Vântur și Salman Khan au fost văzuți împreună în repetate rânduri, cei doi au preferat să păstreze discreția în privința naturii relației lor.

În paralel, Iulia Vântur își continuă activitatea artistică în India, unde s-a remarcat în special prin proiectele sale muzicale și colaborările cu nume cunoscute din industria de divertisment de la Bollywood.

Salman Khan, declarații rare despre relații și dorința de a deveni tată

Iulia Vântur a părăsit România în 2012 și locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film și a reușit să cucerească Bollywood-ul. Vedeta formează alături de Salman Khan un cuplu de mai bine de 10 ani și au păstrat discreția în ceea ce privește relația lor. Actorul a ajutat-o foarte mult în cariera de la Bollywood și o sprijină în continuare, fiind chiar impresionat de succesul româncei.

Salman Khan și Iulia Vântur formează de mulți ani un cuplu și au vorbit destul de rar despre viața lor personală și relația lor. Invitat alături de bunul său prieten Aamir Khan în primul episod al emisiunii „Two Much With Kajol And Twinkle” (difuzată pe Amazon Prime Video), Salman Khan a vorbit despre dorința lui de a deveni tată.

„Voi avea copii într-o bună zi, curând. Până la urmă, fiecare ajunge să aibă copii, dar vom vedea cum se vor așeza lucrurile”, a mărturisit actorul.

Mai mult, actorul a vorbit și despre problemele care pot apărea într-un cuplu, dar și despre asumarea eșecurilor amoroase din trecut.

„Când un partener evoluează mai mult decât celălalt, atunci încep să apară diferențele și se instalează nesiguranța. Ambii parteneri trebuie să crească împreună și să își ofere spațiu. Dacă o relație nu a funcționat, pur și simplu nu a fost să fie. Iar dacă este cineva de vină pentru asta, eu sunt singurul vinovat”, a adăugat Salman Khan.

Citește și:

Raluca Bădulescu, dezvăluiri inedite despre fiul ei, Alex, și partenera acestuia: „Dacă vede că vorbesc de el…'

Foto Arhiva ELLE, Instagram, Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro