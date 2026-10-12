Iulia Vântur, din nou alături de Salman Khan la un eveniment de familie. Imaginile care au atras atenția

Iulia Vântur și Salman Khan au bifat o nouă apariție împreună, de această dată la o sărbătoare religioasă organizată în familia actorului indian.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Iulia Vântur în India
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

Iulia Vântur a fost prezentă la o nouă reuniune a familiei lui Salman Khan, organizată cu ocazia unei importante sărbători religioase din India. Vedeta a participat alături de celebrul actor de la Bollywood la festivitățile dedicate zeului Ganesha, iar imaginile surprinse în timpul ceremoniei au ajuns rapid pe rețelele sociale.

Iulia Vântur, prezentă la o sărbătoare în familia lui Salman Khan

De când s-a mutat în India, Iulia Vântur a devenit o prezență familiară în anturajul lui Salman Khan, participând frecvent la evenimentele organizate de familia acestuia. Recent, artista a luat parte la Ganesh Chaturthi, festival hindus celebrat prin rugăciuni și ritualuri tradiționale.

Sărbătoarea îl onorează pe Ganesha, divinitate reprezentată cu un cap de elefant, considerată în hinduism un simbol al înțelepciunii, prosperității și depășirii obstacolelor. Cunoscut și sub numele de Bappa, acesta ocupă un loc important în tradițiile religioase indiene, iar festivalul dedicat lui reunește anual familii și comunități întregi.

În imaginile distribuite pe internet, Iulia Vântur apare printre invitații care asistă la ritualurile religioase, în apropierea membrilor familiei Khan. Prezența sa la această ceremonie privată a atras din nou atenția publicului, în condițiile în care relația dintre româncă și Salman Khan a fost de-a lungul timpului subiectul numeroaselor speculații.

Un episod care a devenit viral îl are în prim-plan chiar pe actorul indian. În timpul desfășurării ritualului, Arpita Khan, sora acestuia, a intervenit pentru a-i arăta cum trebuie să execute corect unul dintre gesturile ceremoniale. Momentul a fost surprins într-o înregistrare video care a circulat ulterior pe platformele sociale.

Deși Iulia Vântur și Salman Khan au fost văzuți împreună în repetate rânduri, cei doi au preferat să păstreze discreția în privința naturii relației lor.

În paralel, Iulia Vântur își continuă activitatea artistică în India, unde s-a remarcat în special prin proiectele sale muzicale și colaborările cu nume cunoscute din industria de divertisment de la Bollywood.

Salman Khan, declarații rare despre relații și dorința de a deveni tată

Iulia Vântur a părăsit România în 2012 și locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film și a reușit să cucerească Bollywood-ul. Vedeta formează alături de Salman Khan un cuplu de mai bine de 10 ani și au păstrat discreția în ceea ce privește relația lor. Actorul a ajutat-o foarte mult în cariera de la Bollywood și o sprijină în continuare, fiind chiar impresionat de succesul româncei.

Salman Khan și Iulia Vântur formează de mulți ani un cuplu și au vorbit destul de rar despre viața lor personală și relația lor. Invitat alături de bunul său prieten Aamir Khan în primul episod al emisiunii „Two Much With Kajol And Twinkle” (difuzată pe Amazon Prime Video), Salman Khan a vorbit despre dorința lui de a deveni tată.

„Voi avea copii într-o bună zi, curând. Până la urmă, fiecare ajunge să aibă copii, dar vom vedea cum se vor așeza lucrurile”, a mărturisit actorul.

Mai mult, actorul a vorbit și despre problemele care pot apărea într-un cuplu, dar și despre asumarea eșecurilor amoroase din trecut.

„Când un partener evoluează mai mult decât celălalt, atunci încep să apară diferențele și se instalează nesiguranța. Ambii parteneri trebuie să crească împreună și să își ofere spațiu. Dacă o relație nu a funcționat, pur și simplu nu a fost să fie. Iar dacă este cineva de vină pentru asta, eu sunt singurul vinovat”, a adăugat Salman Khan.

Citește și:
Raluca Bădulescu, dezvăluiri inedite despre fiul ei, Alex, și partenera acestuia: „Dacă vede că vorbesc de el…'

Foto Arhiva ELLE, Instagram, Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Regina Camilla, gest neașteptat față de Prințul Harry la recenta reuniune de familie. Relația celor doi a fost tensionată ani la rând
People
Regina Camilla, gest neașteptat față de Prințul Harry la recenta reuniune de familie. Relația celor doi a fost tensionată ani la rând
Corina Caragea, vacanță de vis în Hawaii. Imaginile spectaculoase publicate de prezentatoarea TV
People
Corina Caragea, vacanță de vis în Hawaii. Imaginile spectaculoase publicate de prezentatoarea TV
Mario Fresh dezvăluie cum a slăbit 11 kilograme și cum își menține stilul de viață: "Nu doar o activitate ocazională"
People
Mario Fresh dezvăluie cum a slăbit 11 kilograme și cum își menține stilul de viață: "Nu doar o activitate ocazională"
Pepe, dezvăluiri neașteptate despre relația cu soția lui, Yasmine. Cum a început povestea lor de dragoste
People
Pepe, dezvăluiri neașteptate despre relația cu soția lui, Yasmine. Cum a început povestea lor de dragoste
Adrian Mutu, dezvăluiri despre cele două "job-uri" ale fiului său. Câți bani câștigă Tiago la 9 ani
People
Adrian Mutu, dezvăluiri despre cele două "job-uri" ale fiului său. Câți bani câștigă Tiago la 9 ani
Olivia Culpo a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume special a ales pentru fiul ei
People
Olivia Culpo a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume special a ales pentru fiul ei
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Ce trebuie să știe românii care merg la Iași în weekendul 10-11 octombrie
Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Ce trebuie să știe românii care merg la Iași în weekendul 10-11 octombrie
Eşarfa a fost roşie! Cheloo şi Mihai Ban au părăsit Asia Express. Duminică începe etapa mult aşteptată a schimbului de echipe
Eşarfa a fost roşie! Cheloo şi Mihai Ban au părăsit Asia Express. Duminică începe etapa mult aşteptată a schimbului de echipe
Focul arde puternic, diseară, la Insula Iubirii! Trei băieți și trei fete din cupluri ajung la bonfire, față în față, cu Radu
Focul arde puternic, diseară, la Insula Iubirii! Trei băieți și trei fete din cupluri ajung la bonfire, față în față, cu Radu
Un agent federal a împușcat un bărbat aflat în mașină cu un copil de 5 ani, la New York. Ce s-a întâmplat
Un agent federal a împușcat un bărbat aflat în mașină cu un copil de 5 ani, la New York. Ce s-a întâmplat
Unica.ro
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cabral, surprins de gestul copiilor săi. Ce a descoperit prezentatorul TV acasă
Cabral, surprins de gestul copiilor săi. Ce a descoperit prezentatorul TV acasă
People

Cabral a dezvăluit o întâmplare neașteptată din viața de familie, care l-a făcut să renunțe la regulile pe care obișnuiește să le impună copiilor săi.

+ Mai multe
Ce părere are Andra despre faptul că fiica ei, Eva Măruță, va juca într-un serial la PRO TV: "Suntem oficial colege"
Ce părere are Andra despre faptul că fiica ei, Eva Măruță, va juca într-un serial la PRO TV: "Suntem oficial colege"
People

Eva Măruță va avea rolul principal într-un serial de la PRO TV și va fi colegă la același post de televiziune cu mama ei, Andra.

+ Mai multe
Cindy Crawford și Rande Gerber, prima apariție publică după moartea fiului lor, Presley
Cindy Crawford și Rande Gerber, prima apariție publică după moartea fiului lor, Presley
People

Cindy Crawford și soțul ei, Rande Gerber, au fost surprinși pentru prima dată în public după moartea fiului lor, Presley Gerber, la vârsta de 27 de ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC