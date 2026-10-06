Corina Caragea, aventură spectaculoasă în Canada. A urcat la peste 2.000 de metri fără apă și echipament

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Corina Caragea profită din plin de vacanța petrecută în America de Nord. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a ajuns în Canada, unde a explorat unele dintre cele mai impresionante peisaje din Parcul Național Banff și le-a arătat urmăritorilor săi imagini din timpul călătoriei.

Corina Caragea, impresionată de Icefields Parkway și Peyto Lake

Una dintre experiențele care au impresionat-o a fost drumul pe Icefields Parkway, celebra șosea montană care se întinde pe aproximativ 232 de kilometri. Traseul traversează peisaje dominate de munți, ghețari, văi și lacuri glaciare și este considerat în sine una dintre marile atracții ale regiunii.

Pe lângă peisajele spectaculoase, călătoria a însemnat și o adevărată pauză de la tehnologie, întrucât pe anumite porțiuni ale traseului nu există semnal la telefon. Corina Caragea a ajuns și la Peyto Lake, unul dintre cele mai cunoscute lacuri glaciare din Parcul Național Banff, remarcat atât pentru culoarea intensă a apei, cât și pentru forma sa neobișnuită.

„În Canada am condus pe o șosea care nu e construită în jurul unor atracții – șoseaua însăși este atracția. Mergi 232 km printre munți uriași, ghețari, lacuri glaciare turcoaz și văi foarte largi. Și animale din când în când. Nu ai semnal la telefon. Văzut de sus, acest lac seamănă cu un cap de lup. Nu? Peyto Lake este unul dintre cele mai spectaculoase lacuri de pe Icefields Parkway, în Banff National Park și este alimentat de topirea ghețarului Peyto”, a povestit Corina Caragea.

Prezentatoarea a explicat și de unde provine nuanța spectaculoasă de turcoaz a apei, care pare aproape ireală în fotografii.

„Culoarea pare făcută în Photoshop, așa-i? Provine din particule extrem de fine de rocă măcinate de ghețar și transportate în apă. Acestea reflectă lumina și produc nuanța aceea aproape ireală”, a spus ea.

Corina Caragea a ajuns la peste 2.000 de metri altitudine

Dorind să evite aglomerația și să găsească un loc mai bun din care să admire și să fotografieze peisajul, Corina Caragea a continuat să urce. Ceea ce trebuia să fie doar o scurtă abatere s-a transformat într-o drumeție de aproximativ două ore, la finalul căreia a ajuns la Bow Summit Viewpoint, situat la 2.088 de metri altitudine.

Vedeta a recunoscut că nu plecase pregătită pentru un asemenea traseu. Nu avea apă, echipament corespunzător sau spray pentru urși, însă aventura i-a oferit o priveliște pe măsura efortului.

„Plin de oameni aici, așa că am zis: ia să urc mai încolo puțin pentru o vedere mai clară. Nici aici, hai încă puțin. Parcă niciun unghi nu era bun, gură cască la peisaje, două ore mai încolo eram la 2.088 de metri. Asta da vedere. La Bow Summit Viewpoint nu era nici naiba. Doar pietre și o zăpadă timidă. Cine e nebun să urce atât? Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs. Bine că aveam aparatul foto să dau share cu voi așa priveliște care mi-a tăiat răsuflarea. Bine, cred că drumul a făcut asta, dar nu mai contează”, a adăugat Corina Caragea.

Cât a plătit pentru o noapte de cazare în Canada

Dacă peisajele au cucerit-o imediat, prețurile din Banff au fost o altă surpriză a călătoriei. Corina Caragea a dezvăluit că o noapte de cazare ajunge, în medie, la aproximativ 400 de euro, iar ea a scos din buzunar chiar mai mult. Cu toate acestea, prezentatoarea consideră că exclusivitatea și costurile ridicate pot avea și un rol în limitarea presiunii pe care numărul mare de vizitatori o pune asupra unei asemenea destinații.

„Poate tocmai de aceea Banff a rămas atât de special. Și atât de scump. O noapte de cazare ajunge, în medie, 400€. Eu am dat și mai mult. Dar poate că tocmai acesta este prețul pentru a păstra un loc atât de căutat fără să-i pierzi esența. Nu doar munții spectaculoși sau peisajele de carte poștală mi-au rămas în memorie, ci și sentimentul că aici omul și-a făcut loc în natură fără să încerce să o cucerească”, a mai mărturisit prezentatoarea TV.

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Foto: Instagram

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