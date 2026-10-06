Corina Caragea, aventură spectaculoasă în Canada. A urcat la peste 2.000 de metri fără apă și echipament

Corina Caragea a avut parte de o experiență memorabilă în timpul vacanței din Canada. Iată ce a povestit prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Corina Caragea
VEZI FOTO
POZA 1 / 19

Corina Caragea profită din plin de vacanța petrecută în America de Nord. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a ajuns în Canada, unde a explorat unele dintre cele mai impresionante peisaje din Parcul Național Banff și le-a arătat urmăritorilor săi imagini din timpul călătoriei.

Corina Caragea, impresionată de Icefields Parkway și Peyto Lake

Una dintre experiențele care au impresionat-o a fost drumul pe Icefields Parkway, celebra șosea montană care se întinde pe aproximativ 232 de kilometri. Traseul traversează peisaje dominate de munți, ghețari, văi și lacuri glaciare și este considerat în sine una dintre marile atracții ale regiunii.

Pe lângă peisajele spectaculoase, călătoria a însemnat și o adevărată pauză de la tehnologie, întrucât pe anumite porțiuni ale traseului nu există semnal la telefon. Corina Caragea a ajuns și la Peyto Lake, unul dintre cele mai cunoscute lacuri glaciare din Parcul Național Banff, remarcat atât pentru culoarea intensă a apei, cât și pentru forma sa neobișnuită.

„În Canada am condus pe o șosea care nu e construită în jurul unor atracții – șoseaua însăși este atracția. Mergi 232 km printre munți uriași, ghețari, lacuri glaciare turcoaz și văi foarte largi. Și animale din când în când. Nu ai semnal la telefon. Văzut de sus, acest lac seamănă cu un cap de lup. Nu? Peyto Lake este unul dintre cele mai spectaculoase lacuri de pe Icefields Parkway, în Banff National Park și este alimentat de topirea ghețarului Peyto”, a povestit Corina Caragea.

Prezentatoarea a explicat și de unde provine nuanța spectaculoasă de turcoaz a apei, care pare aproape ireală în fotografii.

„Culoarea pare făcută în Photoshop, așa-i? Provine din particule extrem de fine de rocă măcinate de ghețar și transportate în apă. Acestea reflectă lumina și produc nuanța aceea aproape ireală”, a spus ea.

Corina Caragea a ajuns la peste 2.000 de metri altitudine

Dorind să evite aglomerația și să găsească un loc mai bun din care să admire și să fotografieze peisajul, Corina Caragea a continuat să urce. Ceea ce trebuia să fie doar o scurtă abatere s-a transformat într-o drumeție de aproximativ două ore, la finalul căreia a ajuns la Bow Summit Viewpoint, situat la 2.088 de metri altitudine.

Vedeta a recunoscut că nu plecase pregătită pentru un asemenea traseu. Nu avea apă, echipament corespunzător sau spray pentru urși, însă aventura i-a oferit o priveliște pe măsura efortului.

„Plin de oameni aici, așa că am zis: ia să urc mai încolo puțin pentru o vedere mai clară. Nici aici, hai încă puțin. Parcă niciun unghi nu era bun, gură cască la peisaje, două ore mai încolo eram la 2.088 de metri. Asta da vedere. La Bow Summit Viewpoint nu era nici naiba. Doar pietre și o zăpadă timidă. Cine e nebun să urce atât? Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs. Bine că aveam aparatul foto să dau share cu voi așa priveliște care mi-a tăiat răsuflarea. Bine, cred că drumul a făcut asta, dar nu mai contează”, a adăugat Corina Caragea.

Cât a plătit pentru o noapte de cazare în Canada

Dacă peisajele au cucerit-o imediat, prețurile din Banff au fost o altă surpriză a călătoriei. Corina Caragea a dezvăluit că o noapte de cazare ajunge, în medie, la aproximativ 400 de euro, iar ea a scos din buzunar chiar mai mult. Cu toate acestea, prezentatoarea consideră că exclusivitatea și costurile ridicate pot avea și un rol în limitarea presiunii pe care numărul mare de vizitatori o pune asupra unei asemenea destinații.

„Poate tocmai de aceea Banff a rămas atât de special. Și atât de scump. O noapte de cazare ajunge, în medie, 400€. Eu am dat și mai mult. Dar poate că tocmai acesta este prețul pentru a păstra un loc atât de căutat fără să-i pierzi esența. Nu doar munții spectaculoși sau peisajele de carte poștală mi-au rămas în memorie, ci și sentimentul că aici omul și-a făcut loc în natură fără să încerce să o cucerească”, a mai mărturisit prezentatoarea TV.

Citește și:
Cum răspunde Romanița Iovan criticilor privind diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și logodnicul ei, Iulian Gogan: „Singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA. Artista dezvăluie cum arată acum viața ei
People
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA. Artista dezvăluie cum arată acum viața ei
Keith Urban, în lacrimi pe scenă. Fosta sa soție, Nicole Kidman, ar avea o nouă relație cu un om de afaceri
People
Keith Urban, în lacrimi pe scenă. Fosta sa soție, Nicole Kidman, ar avea o nouă relație cu un om de afaceri
Theo Rose, copleșită de emoții la concertul de pe Calea Victoriei. Artista s-a implicat în organizare: "A fost ideea mea să cânt în stradă"
People
Theo Rose, copleșită de emoții la concertul de pe Calea Victoriei. Artista s-a implicat în organizare: "A fost ideea mea să cânt în stradă"
EXCLUSIV: Nadia Comăneci dezvăluie ce a moștenit fiul ei, Dylan, de la ea: "Partea asta pot să spun că a luat-o de la mine"
People
EXCLUSIV: Nadia Comăneci dezvăluie ce a moștenit fiul ei, Dylan, de la ea: "Partea asta pot să spun că a luat-o de la mine"
Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de partenera sa. Unde au fost surprinși cei doi
People
Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de partenera sa. Unde au fost surprinși cei doi
Justin Timberlake și Jessica Biel au sărbătorit 14 ani de căsnicie. Imaginile rare publicate de cei doi
People
Justin Timberlake și Jessica Biel au sărbătorit 14 ani de căsnicie. Imaginile rare publicate de cei doi
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Nicolas Cage, schimbare radicală de look. Cum a apărut actorul pe covorul roșu alături de soția sa
Nicolas Cage, schimbare radicală de look. Cum a apărut actorul pe covorul roșu alături de soția sa
People

Nicolas Cage a revenit pe covorul roșu alături de soția sa, Riko Shibata, iar noul look al actorului nu a trecut neobservat.

+ Mai multe
Carmen Grebenișan, declarații emoționante la un an de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: "Te iubesc infinit de mult"
Carmen Grebenișan, declarații emoționante la un an de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: "Te iubesc infinit de mult"
People

Carmen Grebenișan l-a sărbătorit pe fiul ei, Kadri, care a împlinit recent un an. Ce declarații emoționante a făcut creatoarea de conținut?

+ Mai multe
Michael Douglas și Kathleen Turner: o aventură recunoscută după 40 de ani. Actorul a făcut dezvăluiri și despre dependența de sex
Michael Douglas și Kathleen Turner: o aventură recunoscută după 40 de ani. Actorul a făcut dezvăluiri și despre dependența de sex
People

Chimia dintre Michael Douglas și Kathleen Turner a generat speculații intense la lansarea filmului Idilă pentru o piatră prețioasă, în 1984. După mai bine de patru decenii, actorul face dezvăluiri privind presupusa aventură cu colega lui.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC