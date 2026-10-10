Beauty trend: Kiss Curls

În cazul în care mai aveai nevoie de încă o dovadă a ciclicității tendințelor în beauty, iată că șuvițele fine, modelate perfect pe frunte sub forma unor bucle, pe care Josephine Baker le-a făcut faimoase în urmă cu un secol, au revenit în atenția publicului.

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  de  ELLE
Dua Lipa
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Astăzi se numesc kiss curls și fie sunt adaptări fidele ale coafurii iconice, păstrând efectul sculptural și bine definit, fie sunt reinterpretate într-o manieră mult mai lejeră.

Și, dacă judecăm după aparițiile din ultima perioadă, posibilitățile sunt nelimitate. Dua Lipa a ales una dintre cele mai elaborate variante, cu mai multe bucle perfect conturate pe frunte, integrate într-o coafură sleek. Coco Jones a mizat pe o singură șuviță ondulată, suficientă însă pentru a transforma un coc simplu, iar Ginnifer Goodwin demonstrează că tendința funcționează la fel de bine și în cazul unui pixie. Jenna Ortega a mers într-o direcție retro, cu o buclă supradimensionată așezată lateral, în timp ce Kylie Jenner a asociat-o cu bucle ample și perfect finisate.

Dar kiss curls nu trebuie să fie neapărat impecabil stilizate sau să aibă acel aspect aproape grafic pe care îl asociem cu imaginile de arhivă. Alexa Demie și Ayo Edebiri au ales versiuni mai relaxate, care se pierd firesc în restul coafurii, iar Odessa A’zion și Lola Young le-au purtat alături de bucle cu multă textură. Efectul este mai puțin prețios, dar păstrează exact detaliul care face această tendință atât de recognoscibilă.

Probabil acesta este și motivul pentru care kiss curls funcționează atât de bine acum. Într-o perioadă în care referințele din decenii complet diferite coexistă fără prea multe reguli, un element cu o istorie atât de clară poate fi desprins din contextul său original și adaptat aproape oricărui stil. Nu ai nevoie nici de o coafură complicată pentru a-l încerca. Uneori, o singură șuviță este suficientă.

Le poți integra într-un coc sleek, într-un bob, într-o coafură cu mult volum sau le poți lăsa să se piardă printre bucle răvășite. Important este să nu urmărești neapărat perfecțiunea. La aproape un secol distanță de momentul lor de glorie, kiss curls arată cel mai interesant atunci când nu par desprinse dintr-o fotografie din anii ’20, ci adaptate prezentului.

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Foto: Profimedia

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