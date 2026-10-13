5 lucruri simple pe care le poți face pentru a avea o piele strălucitoare peste noapte

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Un somn odihnitor poate face minuni pentru tenul tău, însă dacă vrei ca acesta să aibă o strălucire naturală, poți încerca și aceste sfaturi.

Desigur, trebuie să știi că o dietă echilibrată, hidratarea și sportul sunt cele care te ajută să menții un ten perfect, cremele și tratamentele având doar un rol ajutător.

Iată câteva moduri prin care poți obține un ten strălucitor:

1. Fă-ți un scrub homemade

Folosește un scrub făcut din orez și susan. Lasă în apă cantități egale de orez și susan peste noapte. Aplică acest amestec dimineața, atât pe față, cât și pe întreg organismul. Lasă-l să acționeze pentru un minut sau două și apoi clătește cu apă rece.

Susanul hidratează și hrănește pielea, în timp ce orez va exfolia pielea delicat.

2. Folosește o mască de noapte

Măștile de noapte sunt cele mai potrivite pentru o strălucire naturală. Curăță bine fața și apoi clătește cu apă rece. Aplică masca prin mișcări delicate și las-o să acționeze întreaga noapte. Dimineața curăță tenul cu un gel delicat.

3. Aplică lapte

Aplicarea laptelui este o altă metodă minunată prin care poți obține o piele perfectă. Aplică un strat subțire pe ten și masează-l bine, până când este absorbit complet. Dimineața curăță tenul cu un gel delicat.

Laptele ajută atât la îndepărtarea petelor, cât și la hidratarea pielii.

4. Ai grijă de ochii tăi

Nu trebuie să uiți de zona ochilor, deoarece expunerea constantă la ecranul computerului, precum și lipsa somnului poate duce la apariția cearcănelor. Încearcă să folosești un gel răcoritor pentru această zonă. Totodată, folosește o mască de somn și clătește-ți tenul cu apă rece când te trezești.

5. Aplică uleiuri de față

Dacă ai tenul uscat poți folosi uleiurile de față, acestea hrănind și hidratând foarte bine pielea. Lasă-l să acționeze întreaga seară și, dimineața, aplică un scrub delicat pentru a curăța perfect.

Dacă ai pielea normală îl poți lăsa să acționeze o oră (dacă este un ulei foarte gras și nu se absoarbe foarte repede). Totodată, folosește produse fără parabeni pentru a curăța tenul.

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Foto: Arhiva ELLE

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