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Dacă de obicei ai probleme să adormi sau pur și simplu să dormi un număr suficient de ore, te-ai putea confrunta cu o tulburare de somn.

Desigur, doar pentru că nu te-ai putut odihni câteva zile nu înseamnă că este vorba despre ceva grav. Nu toată lumea adoarme imediat și puțini sunt cei care reușesc să doarmă chiar opt ore neîntrerupt, mai ales după o anumită vârstă. Află dacă ar trebui să îți faci griji citind cele 5 semne care arată că suferi de o tulburare de somn.

1. Adormi greu

Dacă durează mai mult de 30 de minute să adormi aproape în fiecare seară, este un semn că ai putea avea insomnii sau o tulburare de somn. Este bine de știut că orice persoană trece prin astfel de momente, însă dacă nu reușești să adormi mai mult de 2-3 seri pe săptămână, iar acest lucru continuă pentru mai mult de o lună, ar trebui să consulți un medic.

Este posibil să ai ceea ce medici numesc „insomnie cronică”, care ar putea fi tratată prin diferite tratamente.

2. Visezi foarte intens

Dacă visezi foarte clar și totul este foarte intens, este posibil să ai o tulburare de somn. În plus, dacă ai vise lucide imediat cum adormi sau înainte să te trezești, ar putea fi vorba despre narcolepsie.

Un alt semn este să te simți brusc slăbită sau obosită atunci când râzi sau ai emoții puternice.

3. Nu poți dormi întreaga noapte

Toată lumea se trezește de câteva ori pe noapte, însă pentru cei care nu au în general probleme, acest lucru nici nu este sesizabil. În schimb, dacă te trezești pentru 15 chiar 30 de minute este un semn evident că suferi de insomnie sau o altă tulburare de somn.

Totodată, trezirile scurte și frecvente, de exemplu de 10 sau mai multe ori în fiecare noapte, pot indica că există o problemă medicală. Una dintre aceste afecțiuni poate fi apneea, care cauzează aceste treziri frecvente.

4. Ești foarte obosită întreaga zi

Dacă ești foarte obosită întreaga zi, chiar și în primele ore, este un semn că nu te odihnești corespunzător, așadar s-ar putea să te confrunți cu o tulburare de somn.

Dacă simți zilnic nevoia să dormi puțin, fie și doar jumătate de oră în decursul zilei, ar trebui să mergi la medic pentru a vedea ce anume cauzează acest lucru și ce poți face pentru a trata această stare. Totodată, un semn de îngrijorare este să adormi la ore ciudate pe parcursul zilei.

5. Îți simți picioarele amorțite când te dai jos din pat

Dacă îți simți picioarele amorțite sau simți înțepături atunci când te trezești sau seara înainte de culcare este posibil să suferi de sindromul picioarelor neliniștite. Dacă această senzație dispare după ce îți masezi picioarele, atunci acest sindrom ar putea fi cauza pentru care nu ai un somn odihnitor.

Foto: Arhiva ELLE

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