Cum să scapi de kilogramele în plus, într-un mod eficient

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Și, bineînțeles, ulterior ne confruntăm cu o problemă foarte importantă. Cum scăpăm, cât mai repede, de acele kilograme în plus? Îți sugerăm câteva modalități pentru a reveni la silueta pe care o aveai sau, de ce nu, să pierzi și mai mult în greutate decât aveai înainte.

Bea apă!

Avem tendința de a confunda setea cu foamea așa că, data următoare când simți nevoie a mânca, mai bine bea un pahar cu apă. Consumul de apă te va ajuta să te simți sătulă și nu vei mai avea senzația că trebuie să mănânci mult și des. Unii experți sugerează că o metodă bună pentru a slăbi este să bei încet un pahar de apă înainte de fiecare masă. Continuă să bei pe măsură ce mănânci pentru a adăuga consistență mesei tale și te vei sătura mai repede.

Noi îți dăm încă o idee: ceaiurile detoxifiante – în afară de cei minim 2 litri de apă pe zi bea și ceaiuri detoxifiante/depurative care te vor ajuta nu doar la slăbit, dar odată cu eliminarea toxinelor sănătatea ta va avea de câștigat.

Stabilește ținte realizabile

Un kilogram sau două în minus pe săptămână este un tel pe care îl poți realiza. Cele mai cunoscute programe de nutriție sfătuiesc ca, după ce pierzi în greutate zece kilograme, să oprești cura de slăbire pentru șase luni, timp în care să încerci să te menții la acea greutate. Abia apoi ar trebui să te reapuci de o nouă dietă.

Nu apela la o dietă drastică

Dacă îți vei permite să mănânci tot ceea ce dorești o dată la zece mese acest lucru nu va influența procesul de pierdere în greutate. În acest fel nici nu te vei mai simți obligată să renunți la anumite alimente pe care le adori.

Numără până la 10

Studiile sugerează că pofta de mâncare sau foamea durează aproximativ zece minute. Așadar, înainte de a te așeza la masă, indiferent cât simți că îți este de foame, așteaptă 10 minute. Folosește acest timp pentru orice altceva doreșți tu, gândește-te la planurile pentru ziua următoare – important este să stai cât mai departe de bucătărie.

Mănâncă mai des și porții mici

Studiile arată că persoanele care au reușit să se mențină la aceeași greutate timp de mai mulți ani mănâncă de cinci ori pe zi. Mesele ușoare, frecvente, îți diminuează apetitul, îți oferă energie, îți îmbunătățesc starea de spirit și îți accelerează metabolismul deoarece chiar procesul de digestie îți arde caloriile.

Îndeplinește-ți scopurile săptămânale

Nu te aștepta ca acea dietă pe care o ții să dea rezultate peste noapte. Dacă îți propui să slăbești cinci kilograme într-o săptămână și să renunți la toate alimentele care îți plac s-ar putea să te simți frustrată și să renunți. Mai bine fă o singură schimbare pe săptămână, de exemplu mănâncă un fruct în fiecare zi a săptămânii.

Începe cu 10%

Persoanele care încep o cură de slăbire prin a-și propune să scape de 10 la sută din kilogramele în plus au mai multe șanse să reușească să își ducă planul la bun sfârșit. Pierderea acestor prime kilograme este un mare câștig pentru sănătate.

Adaugă condimente în mâncare

Condimentele pot înlocui sarea și pot reduce kilogramele în plus. Poți adăuga condimente în orice fel de mâncare și, în afară de beneficiile evidente pentru sănătate, vor aduce savoare felurilor de mâncare.

Renunță la un sfert

Atunci când iei cina în oraș redu tentația de a mânca tot din farfurie prin punerea deoparte a unei treimi din mâncare. Același lucru îl poți face și acasă. Această tactică simplă înseamnă o reducere de 500 calorii în fiecare zi.

Cât mai puțin alcool

Nu uita că alcoolul este o sursă de calorii. De exemplu, un pahar de bere are 150 de calorii iar unul de vin 85. Cocktail-urile precum margarita înseamnă un aport și mai mare de calorii, putând echivala cu un desert foarte bogat. Dacă vrei să slăbești, cel mai bine este să te rezumi la apă.

Foto: Arhiva ELLE

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