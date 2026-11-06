Cum să te bucuri de un somn mai odihnitor, potrivit nutriționiștilor

Se pare că somnul și mai ales calitatea acestuia sunt influențate și de alimentație, așadar iată ce ar trebui să ai în vedere pentru a te odihni mai bine.

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  de  ELLE
Cum să te bucuri de un somn mai odihnitor, potrivit nutriționiștilor

Nu ești singura care s-a confruntat câteodată cu nopți în care pur și simplu nu te-ai putut odihni. Se pare că, dincolo de factorii externi, lumină, temperatură, calitatea somnului nostru este influențată foarte mult și de obiceiurile noastre alimentare.

Astfel, iată câteva lucruri pe care ar trebui să le ai în vedere pentru un somn mai odihnitor:

Gândește-te mai bine dacă ai nevoie de o cafea după-amiaza

Este destul de tentant să bei o cafea după-amiaza când simți că nu mai ai deloc energie, însă nutriționiștii sunt de părere că astfel de ajutorare de energizare nu fac decât să îți afecteze somnul. Atunci când te simți obosită, renunța la cafea sau, mai rău, la băuturi energizante și ieși afară pentru câteva minute. Încearcă să te miști puțin și, totodată, bea cât mai multă apă. Aerul curat face minuni pentru energia ta, mai ales dacă lucrezi toată ziua într-un birou închis, fără lumină naturală.

Consumă mai multe fibre și magneziu

Dacă vrei să ai un organism sănătos, este important să consumi o cantitate potrivită de fibre și magneziu, acest lucru ajutându-ți și sistemul digestiv și, implicit, somnul. Încearcă să ajungi la 25 de grame de fibre în fiecare zi consumând fructe, legume, nuci, semințe și cereale integrale. Pentru magneziu consumă spanac, migdale sau năut sau chiar suplimente alimentare.

Mănâncă mai puține grăsimi saturate și mai puțin zahăr

Studiile au demonstrat că zahărul și grăsimile saturate pot avea un efect negativ asupra somnului. Asta înseamnă că ar trebui să limitezi consumul de carne roșie și lactate, precum și doza zilnică de gustări delicioase. În locul batoanelor de ciocolata prepară-ți singură granola sau mănâncă fructe.

Ai grijă ce mănânci înainte să te culci

Nu este indicat să mănânci cu două ore înainte de culcare, deoarece dacă te lungești imediat după ce mănânci poate apărea refluxul de acid, care te poate trezi în timpul nopții. Acest lucru îți afectează cel mai important ciclu de somn și din această cauză nu te odihnești corespunzător.

Fii atentă și la ce bei

Dacă îți place să bei un pahar de vin după o zi grea de muncă pentru a adormi mai ușor, este bine să reconsideri acest obicei. Deși alcoolul într-adevăr te poate ajuta să adormi mai repede, să depășești doza recomandată poate fi periculos. Încearcă să nu bei mai mult de un pahar de vin la cină și renunță la cocktail-urile pline de zahăr.

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Foto: Arhiva ELLE

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