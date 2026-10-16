7 lucruri pe care ar trebui să le știi despre ceasul biologic

Probabil și tu ai auzit până acum de ceasul biologic, așa că îți dezvăluim mai multe lucruri pe care ar trebui să le știi despre acest subiect.
De-a lungul timpului sigur ai auzit în nenumărate rânduri de ceasul biologic și cum acesta îți afectează somnul, metabolismul și așa mai departe.
Este menționat mai ales atunci când vine vorba despre schimbarea de fus orar care îți afectează somnul atunci când călătorești, însă există mai multe lucruri interesante pe care ar trebui să le cunoști despre ceasul biologic.
Corpul nostru este influențat de ritmurile circadiene, acestea repetându-se în cicluri de 24 de ore. Astfel, organismul nostru funcționează și se adaptează în funcție de lumina naturală, noaptea celulele organismului fiind programate să se regenereze.
Ei bine, în cazul în care nu știai, ceasul biologic este o expresie folosită pentru a descrie acest ritm și în cazul plantelor care se deschid la lumină și se închid la întuneric, acestea stabilindu-și propriul ritm.
Ceasul biologic sau ritmul circadian ne poate ajuta atât pe noi, cât și alte organisme să anticipăm ziua și noaptea, anotimpurile și astfel ne putem adapta mai ușor unor situații și circumstanțe diferite.
Creierul tău are și un ceas principal în hipotalamus și acesta acționează ca un conductor, transmițând diferite semnale în timpul zilei și al nopții corpului tău. De aici pornesc toate impulsurile, așadar nu este deloc neașteptat.
De fapt, în fiecare celulă a corpului tău există un ceas, care are abilitatea de a sincroniza întregul organism cu impulsurile date de creier.
Un factor important în reglarea ceasului biologic este lumina zilei, deoarece în funcție de aceasta corpul își setează toți parametrii. Astfel, dacă vei sta pentru o perioadă importantă de timp în întuneric, corpului tău îi va lua ceva timp pentru a se obișnui din nou cu toate schimbările din jur.
Jet lag-ul apare atunci când ceasul din creierul tău funcționează pe un anumit orar, în timp ce restul ceasurilor din corp funcționează pe unul diferit, acest lucru fiind cauzat de diferențele de fus orar.
Schimbările hormonale pot afecta ceasul biologic, așadar nu este de mirare că adolescenții dorm mai mult sau că, în perioada menstruației, te simți mai ciudat.
Foto: Arhiva ELLE
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