7 lucruri pe care ar trebui să le știi despre ceasul biologic

Probabil și tu ai auzit până acum de ceasul biologic, așa că îți dezvăluim mai multe lucruri pe care ar trebui să le știi despre acest subiect.

Homepage  / Health & Diet / Health
  de  ELLE
7 lucruri pe care ar trebui să le știi despre ceasul biologic

De-a lungul timpului sigur ai auzit în nenumărate rânduri de ceasul biologic și cum acesta îți afectează somnul, metabolismul și așa mai departe.

Este menționat mai ales atunci când vine vorba despre schimbarea de fus orar care îți afectează somnul atunci când călătorești, însă există mai multe lucruri interesante pe care ar trebui să le cunoști despre ceasul biologic.

1. Ritmul circadian

Corpul nostru este influențat de ritmurile circadiene, acestea repetându-se în cicluri de 24 de ore. Astfel, organismul nostru funcționează și se adaptează în funcție de lumina naturală, noaptea celulele organismului fiind programate să se regenereze.

2. Toate formele de viață au un astfel de ritm

Ei bine, în cazul în care nu știai, ceasul biologic este o expresie folosită pentru a descrie acest ritm și în cazul plantelor care se deschid la lumină și se închid la întuneric, acestea stabilindu-și propriul ritm.

3. Ceasul biologic poate determina schimbări ale timpului

Ceasul biologic sau ritmul circadian ne poate ajuta atât pe noi, cât și alte organisme să anticipăm ziua și noaptea, anotimpurile și astfel ne putem adapta mai ușor unor situații și circumstanțe diferite.

4. Creierul are o funcție importantă

Creierul tău are și un ceas principal în hipotalamus și acesta acționează ca un conductor, transmițând diferite semnale în timpul zilei și al nopții corpului tău. De aici pornesc toate impulsurile, așadar nu este deloc neașteptat.

De fapt, în fiecare celulă a corpului tău există un ceas, care are abilitatea de a sincroniza întregul organism cu impulsurile date de creier.

5. Lumina zilei ajută la reglarea ceasului biologic

Un factor important în reglarea ceasului biologic este lumina zilei, deoarece în funcție de aceasta corpul își setează toți parametrii. Astfel, dacă vei sta pentru o perioadă importantă de timp în întuneric, corpului tău îi va lua ceva timp pentru a se obișnui din nou cu toate schimbările din jur.

6. Jet lag-ul

Jet lag-ul apare atunci când ceasul din creierul tău funcționează pe un anumit orar, în timp ce restul ceasurilor din corp funcționează pe unul diferit, acest lucru fiind cauzat de diferențele de fus orar.

7. Ceasul biologic poate fi afectat de hormoni

Schimbările hormonale pot afecta ceasul biologic, așadar nu este de mirare că adolescenții dorm mai mult sau că, în perioada menstruației, te simți mai ciudat.

Citește și:
7 lucruri ciudate care se întâmplă cu organismul tău după o singură noapte în care nu ai dormit bine

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
7 moduri prin care îți poți menține silueta după ce ai slăbit
Health & Diet
7 moduri prin care îți poți menține silueta după ce ai slăbit
Cum să scapi de kilogramele în plus, într-un mod eficient
Health & Diet
Cum să scapi de kilogramele în plus, într-un mod eficient
7 lucruri ciudate care se întâmplă cu organismul tău după o singură noapte în care nu ai dormit bine
Health & Diet
7 lucruri ciudate care se întâmplă cu organismul tău după o singură noapte în care nu ai dormit bine
10 obiceiuri greșite care îți pot distruge viața și sănătatea
Health & Diet
10 obiceiuri greșite care îți pot distruge viața și sănătatea
Cum să slăbești fără să urmezi vreo dietă
Health & Diet
Cum să slăbești fără să urmezi vreo dietă
4 moduri prin care să ai grijă de tine atunci când te simți extenuată
Health & Diet
4 moduri prin care să ai grijă de tine atunci când te simți extenuată
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii
S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei”
Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei”
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din health & diet
Deficiențe de vitamine care îți pot afecta somnul și starea de sănătate
Deficiențe de vitamine care îți pot afecta somnul și starea de sănătate
Health & Diet

Dacă ai probleme cu somnul este posibil să ai și anumite deficiențe. Iată care sunt vitaminele de care ar putea avea nevoie corpul tău. Un lucru important pe care ar trebui să îl știi este faptul că stresul sau anxietatea poate împiedica corpul să asimileze nutrienții din alimentație și nu numai, acest lucru înrăutățind lucrurile.

+ Mai multe
8 obiceiuri matinale care te vor ajuta să slăbești
8 obiceiuri matinale care te vor ajuta să slăbești
Health & Diet

Să slăbești peste noapte este imposibil, însă dacă începi să faci mici schimbări, chiar de dimineață, este posibil să observi diferențe importante. Încearcă și tu aceste obiceiuri simple pentru a scăpa mai ușor de câteva kilograme.

+ Mai multe
5 motive comune pentru care te trezești în mijlocul nopții și cum îți afectează sănătatea
5 motive comune pentru care te trezești în mijlocul nopții și cum îți afectează sănătatea
Health & Diet

Dacă te chinui să adormi sau te trezești în timpul nopții, acest lucru poate avea mai multe motive la bază. Poate fi atribuit unor anumite obiceiuri pe care le ai ziua, precum faptul că bei cafea la ore târzii sau altor motive pe care merită să le identifici.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC