5 schimbări mici care pot avea un impact major asupra sănătății tale

Nu trebuie să fie prima zi a anului, a lunii sau a săptămânii pentru a începe să faci câteva schimbări în ceea ce privește sănătatea ta. Anumite schimbări care nu necesită un efort considerabil îți pot reda energia și buna dispoziție.

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  de  ELLE
5 schimbări mici care pot avea un impact major asupra sănătății tale

Adoptând mici obiceiuri sănătoase poate părea dificil, însă, așa cum am menționat, nu trebuie să faci eforturi considerabile, ci să fii conștientă de lucrurile aparent nesemnificative care au un aport destul de mare în ceea ce privește sănătatea organismului. Câteodată, ai nevoie de aceste schimbări pentru a dormi mai bine, pentru a reduce nivelul de stres sau pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit. Iată cinci schimbări care pot avea un impact major asupra sănătății tale:

Obișnuiește-te să faci câteva exerciții fizice în fiecare dimineață

Chiar și câteva exerciții de încălzire pot contribui la sănătatea organismului. Acest lucru este necesar imediat după ce te-ai trezit, și are numeroase beneficii asupra corpului, care, în timpul orelor de somn, este imobil. Cele 10 minute de exerciții fizice te pregătesc pentru întreaga zi, dezmorțind mușchii și punând sângele în mișcare. 

Petrece mai mult timp în natură

Potrivit unui studiu al Peninsula College of Medicine and Dentistry, persoanele care au activități în aer liber se bucură mai mult de sesiunile de antrenament decât cei care nu petrec prea mult timp afară. Chiar dacă lucrezi într-un mediu închis, cum ar fi un birou, organizează-ți câteva pauze a câte 10 minute pentru a te bucura de lumină naturală.

Oprește-te din activitatea zilnică și respiră

Sănătatea nu depinde doar de o alimentație corespunzătoare și exerciții fizice. Timpul pe care îl petreci relaxându-te contează la fel de mult. Acordând atenție modului în care poți combate stresul te ajută din mai multe puncte de vedere, cum ar fi un somn mult mai liniștit și creșterea imunității. Din fericire, nu trebuie să petreci ore în șir într-o cadă cu spumă sau să mergi în fiecare zi la cursurile de yoga. Simplele exerciții de respirație ajută corpul să se relaxeze și să elimine factorii de stres. Pe parcursul a 30 de secunde, inspiră și expiră adânc de cinci ori. 

Îngrijește-te

Atenția acordată aspectului fizic poate include mici activități care te pot ajuta să-ți menții buna dispoziție, fie că vorbim despre o vizită la salon, o zi liberă în care îți petreci timpul îngrijindu-ți pielea sau orice altă activitate asemănătoare. De multe ori, modul în care te privești îți influențează direct starea de spirit.

Mănâncă mai multe proteine

Proteinele au un rol esențial în organism, ajutând inclusiv la construcția celulelor, țesuturilor și organelor, și având, de asemenea, rolul de a transporta minerale, vitamine și hormoni. Acestea accelerează metabolismul, de aceea sunt ideale pentru persoanele care vor să scadă în greutate.  După cum probabil că știi, cele mai bune proteine sunt carnea albă și peștele. În funcție de greutatea pe care o ai, poți cere nutriționistului să-ți recomande exact cantitatea de proteine de care ai nevoie pentru a te simți mai energică.

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Foto: Arhiva ELLE

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