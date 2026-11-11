7 simptome ale endometriozei pe care fiecare femeie ar trebui să le cunoască

Doctorii spun că este foarte dificil pentru femei să se descurce cu această boală, numită endometrioză, însă primul pas pe care trebuie să-l faci este să-i cunoști simptomele și să știi că există soluții pentru a o ține sub control.

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  de  ELLE
7 simptome ale endometriozei pe care fiecare femeie ar trebui să le cunoască

7 simptome ale endometriozei pe care fiecare femeie ar trebui să le cunoască! Endometrioza este o boală în care țesutul interior al uterului crește în afara lui și cauzează un răspuns inflamatoriu. Acest proces, în particular, în care țesutul urmează o direcție greșită în timpul menstruației prin tubul falopian este numită menstruația retrogradă, și se crede a fi principala cauză a endometriozei, potrivit specialiștilor.

Deși cauza exactă a bolii este încă necunoscută, cel mai comun factor de risc al endometriozei este o istoricul medical al familiei. Așa că, dacă mama sau sora ta se confruntă cu această condiție, este posibil să o experimentezi și tu. Chiar dacă endometrioza poate apărea la orice vârstă reproductivă, femeile de 30 de ani sunt mai predispuse.

Pentru majoritatea femeilor care se confruntă cu endometrioza, nu este deloc simplu, deoarece aceasta este responsabilă pentru multele zile lipsă de la școală sau serviciu și interferează cu calitatea generală a vieții, inclusiv disfuncționalitate sexuală și probleme în relație. Mai mult decât atât, poate dura câțiva ani ca endometrioza să fie depistată, de aceea este important pentru femei să fie capabile să depisteze unele simptome ale endometriozei cât mai devreme și să înceapă să le trateze.

Din păcate, semnele variază în funcție de organismul fiecăreia, iar unele femei s-ar putea chiar să nu experimenteze niciun fel de simptom. Iată 7 simptome ale endometriozei la care ar trebui să fii atentă:

Menstruația este foarte dureroasă

Endometrioza duce crampele menstruale la un alt nivel. Durerea pe care o simți atunci când ai endometrioză începe cu o zi sau două înainte de menstruație și continuă pentru mai multe zile după. Această durere din timpul menstruației are de-a face cu răspunsul hormonal al organismului. În fiecare lună, țesutul care căptușește cavitatea uterului – numit endometru – se îngroașă, apoi sângerează. Din cauză că sângele nu are pe unde să iasă din cavitatea abdominală, atunci când menstruația retrogradă se întâmplă, poate cauza dureri.

Activitatea sexuală este dureroasă

Simți durere sau disconfort în timpul sexului? Ar putea fi un simptom al endometriozei, deoarece țesutul uterin care ar trebui să sângereze în fiecare lună în timpul menstruației se poate depozita în regiunea pelviană, ceea ce va face ca sexul să fie mai puțin plăcut pentru tine. Țesutul se poate reface în timp pentru a cauza durere pelviană și durere în timpul actului sexual pentru unele femei.

Nu reușești să rămâi însărcinată

Dacă încerci de mai mult timp să rămâi însărcinată însă nu ai avut succes, ar trebui să vorbești cu medicul despre endometrioză, deoarece poate fi o cauză a infertilității. De fapt, 25-50 % dintre femeile infertile au endometrioză, potrivit unui studiu publicat în Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 

Mersul la toaletă îți provoacă dureri

Nimic nu este mai inconfortabil ca situația în care nu-ți poți face nevoile, mai ales din cauza durerii. Din păcate, endometrioza poate interveni și în acest aspect al vieții. Din moment ce sângele nu are unde pe unde să iasă, în cazul endometriozei, țesutul se adună și poate cauza dureri în regiunea pelviană, inclusiv în apropiere de vezica urinară și rect.

Simți durere și între menstruații

Așa cum endometrioza cauzează dureri în timpul menstruației, o poate face și în restul lunii. Motivul din spatele acestei dureri are de-a face cu faptul că țesutul endometrial este activ hormonal indiferent de locul din organism, atunci când este localizat în afara uterului, și poate cauza un răspuns inflamatoriu care provoacă mai multă durere.

Sângerare abundentă în timpul menstruației

O sângerare abundentă în timpul menstruației este unul dintre factorii de risc ai endometriozei, alături de o menstruație scurtă, infertilitate și începerea menstruației la o vârstă fragedă. Deși este neclar din ce cauză femeile cu endometrioză au o sângerarea abundentă, acest simptom este de obicei cel care interferează de cele mai multe ori cu viața lor. 

Observi sângerări și pete în afara menstruației

Sângerarea dintre menstruații nu este doar o inconveniență, ci și un motiv de îngrijorare. Dacă te confrunți cu acest lucru și nu-ți poți explica motivul, ar trebui să vorbești de îndată cu un specialist. 

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Foto: Arhiva ELLE

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