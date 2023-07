4 alimente de detoxifiere care te vor ajuta să slăbești

Poți obține un abdomen plat doar prin exerciții la sală? Ei bine, nu neapărat. Sportul are rolul de a tonifia, de a întări musculatura, însă alimentația este cea care te ajută să slăbești. Practic, orele petrecute la sală te ajută să arzi caloriile, însă dacă îți dorești să slăbești armonios, sănătos, trebuie să fii atentă și la produsele pe care le consumi.

Combină exercițiile cardio și de forță cu o alimentație sănătoasă și include zilnic următoarele produse, care ajută și la detoxifiere, consumate așa cum trebuie.

Somon

Somonul este unul dintre cele mai sănătoase alimente pe care le poți consuma. Este bogat în proteine, acizi grași omega-3, potasiu și vitamina B-12. În plus, are puține calorii și grăsimi saturate, ajutând și la reducerea inflamațiilor, acestea fiind responsabile pentru bolile cardiovasculare și obezitatea.

Pe lângă somon poți consuma și ton sau sardine, de două-trei ori pe săptămână.

Avocado

Deși pare greu de crezut, alimentele care conțin grăsimi (grăsimi monosaturate) sunt cele care te ajută să arzi mai multe calorii, deoarece acestea îți forțează corpul să nu le depoziteze în organism.

Avocado se află în topul listei cu cele mai bune alimente de acest fel. Are numeroși nutrienți, precum și vitamina E, C, potasiu. Totodată, are și fibre și proteine, iar câteva felii de avocado pe pâine prăjită sau în salată reprezintă un mic dejun sau un prânz delicios.

Legume

Legumele și diferitele tipuri de fasole au un conținut ridicat de fibre, iar asta înseamnă că îți vor da o senzație de sațietate pentru mai mult timp. Poți opta pentru linte, fasole neagră, mazăre sau alte alimente din această categorie, deoarece au proteine, vitamine și minerale precum acid folic și magneziu.

Ouă

Ouăle întregi au puține calorii, însă sunt bogate în proteine și vitamine, de exemplu B-12. Pot fi preparate în numeroase moduri, fiind alimentul de care te poți plictisi cel mai greu. În plus, poți oricând să le combini cu alte produse sănătoase, de exemplu legume, avocado.

