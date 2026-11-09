Modurile în care îți poți ajuta metabolismul dacă vrei să scapi de kilogramele în plus

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Cu toate acestea, există modalități prin care îți poți menține funcțiile metabolice: de la somn, la dietă și exerciții fizice.

Ideea de a-ți accelera metabolismul devine din ce în ce mai în vogă. În prezent, este un termen cheie în industria sănătății și a sportului, dar și în conversațiile cotidiene – îndemnând populația să apeleze la exercițiile caracterizate de intensitatea lor ridicată și sucurile naturale. Iar obiectivul final al acestor influențe este crearea unui organism care folosește toate motoarele la maxim.

Metabolismul, la fel ca alte multe sisteme interne din organism, reprezintă o infrastructură complexă și delicată, care necesită atenție permanentă. Feriți-vă de soluțiile ce promit o rezolvare rapidă – mai ales de dietele tip yo-yo – care pot zdruncina funcțiile metabolice.

Tot ce trebuie să știi despre metabolism

Vedem deseori acest cuvânt – „metabolism” – dar ce înseamnă de fapt? Metabolismul este mecanismul prin care alimentele pe care le consumi sunt transformate în energie, cu alte cuvinte, este modul în care arzi caloriile pe care le consumi. Funcționează fără întrerupere: arde calorii, fie că alergi sau lenevești pe canapea, convertindu-le în combustibilul de care organismul tău are nevoie să respire, să circule sângele – în esență, să supraviețuiască.

Rata metabolică a fiecărei persoane este puternic individualizată, astfel încât aceasta diferă de la om la om. Există un sâmbure de adevăr în spatele ideii conform căreia genetica influențează funcția metabolică – cu toate acestea, este un mix echilibrat între modul de viață și alimentație. Având în vedere acest lucru, există numeroși factori care influențează productivitatea metabolismului.

Factorii care influențează rata metabolică

Datorită faptului că rata metabolică diferă de la un individ la altul, factorii ce pot afecta eficiența acesteia variază: spre exemplu, modul în care organismul tău procesează zaharurile sau felul în care răspunde activității fizice. Însă, în marea majoritate a timpului, tiroida este cea care dictează rata metabolică, întrucât produce hormoni care reglează ritmul acesteia, precum și inima, controlul muscular și dezvoltarea creierului.

Dietele s-au schimbat de-a lungul anilor și diferă în funcție de contextul social, cultural și economic: unele persoane urmează modelul celor trei mese pe zi, altele renunță la micul dejun și în unele țări prânzul este unul consistent și cina este ușoară. Iar apoi este obiceiul de a ronțăi ceva în permanență – deprindere ce poate fi responsabilă pentru creșterea producției de insulină. Cu toate că aceasta este responsabilă de reglarea glicemiei, excesul de zahăr poate determina organismul să-l depoziteze sub formă de grăsime.

Stresul, alimentele inflamatorii și suprasolicitarea au un impact major asupra metabolismului. Nivelul de stres poate fi minimizat, alimentația controlată și rutina de activitate fizică reinventată. Așadar, există câteva elemente cheie pe care le puteți adapta rutinei voastre zilnice pentru a vă asigura că metabolismul funcționează la maxim.

1. Cele 8 ore de somn

Orele de somn adecvate – și, cel mai important, suficiente – reprezintă deseori sfatul numărul unul când vine vorba de îmbunătățirea sănătății sau a structurii fizice. Lipsa de somn crește nivelul de stres, inflamația din organism, afectează sănătatea mintală și poate duce la creșterea în greutate. Cu alte cuvinte, insuficiența încetinește metabolismul – așadar, dacă dedici mai puțin de șapte ore somnului, nu este suficient.

2. Necesitatea activității fizice

Exercițiile fizice excesive pot adăuga o doză de stres suplimentar asupra organismului, stimulând producția de cortizol și compromițând funcțiile metabolice. Tot de ce avem nevoie în materie de activitate fizică pe zi se poate traduce în zece minute de exerciții fizice de intensitate ridicată.

Poți opta pentru alte forme de exerciții fizice dacă îți displac rutinele fitness, cum ar fi mersul pe jos, yoga sau activități ce nu provoacă creșterea ritmului cardiac. Ora la care activitatea fizică are loc deține o importanță deosebită – de aceea, este bine să evitați exercițiile înainte de culcare, deoarece stimulează funcțiile organismului, împiedicându-ți corpul să adoarmă.

3. Alimentație bogată în nutrienți

Consumul de leguminoase, fructe și proteină animală este un pas esențial în susținerea metabolismului. Carbohidrații complecși cu ardere lentă vor provoca eliberarea de insulină, menținând un ritm metabolic stabil și vă mențin activi pe parcursul zilei. Pe de altă parte, zaharurile rafinate fac contrariul, determinând producția de insulină, ceea ce face ca metabolismul să încetinească și organismul să păstreze zahărul ca grăsime, nu să-l folosească ca energie.

Un sistem digestiv care funcționează fără probleme reprezintă, de asemenea, un element cheie. Carnea roșie, de exemplu, necesită mai multă muncă ca organismul să o digere – și surprinzător, sucurile verzi poate perturba funcțiile sistemului metabolic. Legumele precum frunzele kale, broccoli, produsele pe bază de soia precum tofu și semințele de in pot afecta capacitatea organismului de a absorbi iodul (esențial pentru funcția tiroidiană) care pot afecta tiroida și încetini organismul.

4. Fă cunoștință cu postul intermitent

Deși acest termen este folosit excesiv de mult, persistă în a cauza confuzie. Semnificând un plan alimentar condensat într-o perioadă de opt până la zece ore – restul de 14 ore reprezentând repausul – postul intermitent reglează eficient funcția metabolică a organismului și reduce riscul de obezitate, diabet, boli hepatice și colesterolul ridicat.

De asemenea, acesta creează o sensibilitate la nivelul de insulină, semn că celulele și sistemele interne, inclusiv metabolismul, funcționează în mod eficient. Insulina scade în cele din urmă nivelurile de zahăr din sânge, prin preluarea glucozei și transferarea acesteia în grăsime.

Foto: Arhiva ELLE

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