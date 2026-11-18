Cum să îți dai seama că durerile menstruale sunt anormale și cum le poți combate

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Crampele uterine sunt contracții ale mușchiului uterului care se manifestă în timpul ciclului menstrual. Dacă ești aproape imobilizată în acea perioadă a lunii și nu reușești să-ți duci la capăt responsabilitățile din cauza durerilor, ar trebui să știi că acest lucru nu este normal.

De asemenea, dacă printre simptome se numără greață, diaree, mișcări dureroase ale intestinelor, durere pelvină neobișnuită sau oboseală cronică, ai neapărată nevoie de o programare la medic. Iată despre ce ar trebui să-l întrebi pe medic atunci când te confrunți cu durerile aproape insuportabile din timpul menstruației:

Fibrom uterin

Fibromul uterin este o masă celulară necanceroasă ce apare în interiorul uterului. Potrivit specialiștilor, acesta este foarte comun, regăsindu-se la 75% dintre femei. În majoritatea cazurilor, fibromul este asimptomatic, deci este posibil ca nici măcar să nu știi de existența lui. Cu toate acestea, poate înrăutăți starea crampelor din timpul menstruației, crescându-le intensitatea. Dacă primești diagnosticul de la medic ce indică existența unui fibrom uterin, poți urma un tratament special prescris de expert sau poți opta pentru operație.

Endometrioza

Endometrioza se manifestă prin creșterea unui țesut în afara uterului, care sângerează odată cu ciclul menstrual, însă sângele nu poate fi eliminat. Astfel că, țesutul iritat cauzează dureri severe. Vestea bună este aceea că, odată ce știi că există, poți apela la diverse metode prin care să o menții sub control. De exemplu, medicamentele pentru durere, pastilele cu hormoni, precum și anticoncepționale. Dacă te confrunți cu simptome severe, poți opta pentru operație sau un tratament mai agresiv care îți va obliga organismul să intre mai devreme la menopauză. Din păcate, endometrioza poate reveni oricând, deci este important să te consulți cu medicul în vederea alegerii celei mai bune modalități prin care să o puteți ține sub control.

Boala inflamatorie pelvină

Boala inflamatorie pelvină se întâmplă atunci când organele reproductive se infectează. De obicei, se contractează în urma contactului sexual, când partenerul are o bacterie precum gonoree sau chlamydia. Deși poate fi asimptomatică, există cazuri în care simptomele se manifestă, printre acestea numărându-se dureri în zona pelvină, durere în timpul actului sexual sau scurgeri neobișnuite. Din fericire, se poate trata cu antibiotice, așa că, dacă suspectezi că ai putea să o ai, vorbește de îndată cu medicul.

Soluții pentru dureri menstruale obișnuite

Durerile menstruale apar atunci când organismul produce un nivel ridicat de prostaglandină. Există o mulțime de lucruri pe care le poți face pentru a diminua durerea menstruală și disconfortul, precum limitarea alimentelor sărate. Calciul poate ajuta la ținerea sub control a anxietății și nervozității, în timp ce probioticele ajută la calmarea durerilor. Apa, magneziul și probioticele vor scădea intensitatea crampelor.

De asemenea, activitatea fizică ajută mușchii să se relaxeze și să elibereze din tensiunea acumulată. Medicamentele, acupunctura, căldura, dar și orgasmul, sunt soluții care au dat rezultate eficiente în urma studiilor pentru diminuarea durerilor menstruale.

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Foto: Arhiva ELLE

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