Cum să îți formezi un program de slăbit în doar câțiva pași simpli

Știm deja cât de greu este să urmezi o dietă, mai ales când tentațiile se află la tot pasul. Însă, cu doar câteva trucuri la îndemână îți poți transforma dieta într-un stil de viață sănătos.

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  de  ELLE.ro
Cum să îți formezi un program de slăbit în doar câțiva pași simpli

Dacă ai de gând să slăbești, o metodă utilă și la îndemână este să îți pregătești mesele în fiecare zi, pentru a nu tentată de a încălca dieta pe care o urmezi în acest moment. Deși îți poate lua mai mult timp, acest lucru te va determina să fii tot mai organizată și să ai o disciplină în ceea ce privește alimentația ta.

Iată aspectele pe care trebuie să le ai în vedere dacă îți pregătești mesele în fiecare zi:

1. Ai grijă la numărul de calorii

Nu spunem acum că ar trebui să îți numeri caloriile la fiecare masă, însă ar trebui să îți stabilești o limită pe care să nu o încalci. Este important și cât de mult mănânci, iar în cazul în care ești obișnuită să mănânci mult, ai putea să îți organizezi mai multe mese și dese, astfel încât să mănânci atât cât ar trebui.

2. Mănâncă puțin și des

Dacă îți pregătești mesele în fiecare zi, încearcă să ai o varietate și să nu mănânci același lucru în fiecare zi. Include în dieta ta multe fructe și legume deoarece ele sunt bogate în proteine, vitamine, minerale și fibre. De asemenea, include și grăsimi sănătoase, precum avocado, nuci și semințe. Iar dacă simți nevoia să mănânci dulciuri, poți încerca și fructele uscate.

3. Încearcă o aplicație destinată planificării meselor

Știm deja că probabil nu ai timpul necesar ca să îți pregătești toate mesele, iar din acest motiv poți apela la o aplicație destinată acestui lucru. Trăim într-o eră în care există aplicații pentru orice și nu ar trebui să neglijezi acest aspect. Aplicațiile de acest gen îți pot spune exact ce anume să îți pregătești, bazându-se pe ingredientele pe care le ai deja în frigider.

4. Încearcă rețete noi

Dacă ești obișnuită să experimentezi, atunci nu îți va fi greu să experimentezi și rețete. Lasă-te inspirată în mod constant și încearcă și rețete pe care nu le-ai mai încercat. Există multe persoane care obișnuiesc să își transmită mai departe rețetele lor, astfel le poți încerca și tu. Mănâncă în fiecare zi câte ceva nou și cu siguranță nu te vei simți constrânsă de acest nou stil de viață.

5. Mănâncă gustări sănătoase

Există și zile în care simți că ai mânca și acele lucruri nesănătoase, care nu îți fac bine. Din acest motiv, trebui să îți stabilești și gustările pe care le ai în fiecare zi. Mai exact, pentru fiecare zi organizează-ți gustări diferite, astfel încât să mănânci atât fructe proaspete, cât și nuci sau alune.

6. Fii organizată

Chiar dacă nu ai mereu timp, dacă îți organizezi din timp ceea ce trebuie să faci, cu siguranță vei vedea rezultatele dorite. În primul rând, plinifică-ți zilele în care mergi la cumpărături și cele în care gătești. În zilele în care ai timp, încearcă rețete mai complicate, iar în cele în care nu ai timp, unele mai ușoare și care nu necesită mai multe etape de pregătire.

7. Mănâncă doar ceea ce îți place

Dacă vrei să îți schimbi stilul de viață, nu ar trebui să începi cu schimbări bruște și care să te determine să renunți. Fă pași mici, incluzând în dieta ta alimentele și preparatele care îți plac, însă gătește-le în mod diferit sau adaugă diferite condimente. Printre preparatele care se pot găti ușor se numără supele, pizza, salate sau paste.

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Foto: Arhiva ELLE

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