Alimentele sănătoase care îți pot compromite dieta și pe care trebuie să le eviți

Chiar dacă sunt cât se poate de sănătoase, atunci când sunt consumate în exces aceste alimente îți pot da peste cap planul de a scăpa de kilogramele în plus.

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  de  Andreea Ilie
Alimentele sănătoase care îți pot compromite dieta și pe care trebuie să le eviți

Descoperă care sunt alimentele sănătoase care îți pot compromite dieta:

Avocado

Acest super-aliment este bogat în substanțe nutritive și conține fibre care îți creează senzația de sațietate. Însă, trebuie să fii atentă, pentru că avocado este și bogat din punct de vedere caloric. De aceea, atunci când ai de gând să urmezi o dietă, trebuie să consumi doar 1/5 din acest fruct pe zi.

Ciocolată neagră

Ciocolata neagră conține polifenoli, substanțe care luptă împotriva bolilor, și este des asociată cu pierderea kilogramelor în plus. Ideal este ca tu să consumi doar câteva bucăți de ciocolată, drept gustare, și aceasta să aibă un procentaj mare de cacao. Mai multă cacao înseamnă mai puțin zahăr!

Vin roșu

Este cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și pentru prevenirea multor boli, precum Alzheimer, afecțiuni cardiovasculare sau cancer. După cum știi, un pahar de vin roșu la cină este recomandat chiar de medici. Dar asta nu înseamnă că poți să profiți de acest sfat! Cuvântul cheie este moderația. Pentru că echivalentul caloric a 150 de mililitri de vin este destul de ridicat: 130 de calorii.

Batoane de cereale

Batoanele energizante cu cereale sunt pline de carbohidrați și zahăr. De aceea, dacă alegi să consumi unul la birou, vei observa că nivelul energiei tale va crește instant și, la fel de rapid, se va prăbuși. Acestea sunt bune atunci când te antrenezi mai mult de o oră și în timpul exercițiilor fizice simți nevoia să crești un pic nivelul energiei. În mod sigur te vor ajuta să duci antrenamentul la bun sfârșit.

Nuci, migdale, alune

Sunt bogate în acizi grași Omega 3, proteine, Vitamina E și fibre. Dar trebuie să fii atentă să nu le consumi ca pe popcorn. Un sfert de ceașcă are aproximativ 150 de calorii. De aceea, cel mai bine este să-ți faci porții, astfel încât să fii sigură că nu exagerezi cu aportul caloric.

Lapte

Laptele este un aliment plin de substanțe nutritive. Vitamina D, vitamina A și calciul sunt doar câteva dintre acestea. Însă trebuie consumat cu moderație. Poți alege varianta slabă în grăsimi, „economisind” astfel până la 70 de calorii/pahar. Sau poate preferi varianta mai grasă, pe care, de altfel, mulți medici nutriționiști o recomandă. Oricare va fi alegerea ta, nu trebuie să faci excese!

Fructe uscate

Fructele uscate sunt precum cele normale, doar că sunt deshidratate. Asta înseamnă că, din punct de vedere caloric, o ceașcă de fructe uscate este diferită de una cu fructe proaspete. Ca să înțelegi și mai bine, gândește-te că o cană de struguri are aproximativ 70 de calorii, în schimb, o cană de stafide are 470 de calorii! O mare diferență!

Hamburger vegetal

Este adevărat! Hamburger-ul vegetal are mai puține grăsimi și colesterol decât unul din carne de vită. Însă, trebuie să fii atentă cu ce-l combini! Brânza topită feliată (pentru că știu cât de gustos este hamburger-ul când aceasta se topește), sosurile de maioneză (fie aceasta light) și ketchup ori catofii prăjiți (în ulei de palmier) pot face ca porția ta „sănătoasă” de mâncare să ajungă chiar și la 1.000 de calorii.

Pâine din făună integrală

Fii atentă la ingrediente! De multe ori, găsești pe ambalajul alimentului scris pâine integrală și, dacă privești cu atenție ingredientele, observi că făina integrală se găsește în proporție foarte mică și mare parte din compuși este alcătuită din diferite tipuri de făină albă.

Fructe congelate

Fructele congelate sunt la fel de sănătoase precum cele proaspete. Dar știai că multe companii adaugă și zahăr? Asigură-te că în dreptul ingredientelor se află, de fapt, unul singur – fructul în sine!

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Foto: Arhiva ELLE

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