7 mituri legate de pierderea în greutate pe care nu trebuie NICIODATĂ să le crezi

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La o simplă căutare pe Google vei găsi cel puțin 50 de diete, fiecare promițând o pierdere spectaculoasă în greutate și promovând dintre cele mai bizare mituri și principii alimentare. În marea de informații este extrem de complicat să triezi ce este adevărat, ce nu, ce este sănătos sau nociv pentru organismul tău și ce te poate ajuta într-adevăr să scapi de kilogramele în plus nedorite.

Iată care sunt cele mai comune mituri legate de pierderea în greutate și cărora nu trebuie să le mai dai crezare!

1. Carbohidrații trebuie excluși definitiv din dietă

Unul dintre principiile multor cure de slăbire îl reprezintă excluderea totală a carbohidraților din dietă. De multe ori însă, nu înseamnă și alegerea optimă în lupta contra kilogramelor în plus. Carbohidrații nu sunt în totalitate dăunători pentru silueta ta, iar eliminarea definitivă din planul tău alimentar poate duce la deficiențe nutriționale, la creșterea riscului de afecțiuni cardiovasculare, dar și la un nivel scăzut de energie.

Carbohidrații constituie principala sursă de energie, între 50 și 60 % din necesarul caloric al organismului uman. Se împart în două categorii: simpli și complecși și afectează în mod diferit nivelul de zahăr din sânge având un impact distinct asupra senzației de sațietate. Alege carbohidrații complecși precum cerealele integrale, leguminoasele, orezul brun, legumele și fructele proaspete și stai departe de cei simpli ca pâinea albă, dulciurile, produsele de panificație.

2. O cantitatea mai mică de mâncare te ajută să slăbești

Când nu te hrănești suficient, corpul tău este supus unui șoc și intră într-o stare de înfometare. Această schimbare îl va face să depoziteze o cantitate mai mare de grăsime din cauza temerii că nu va mai primi hrană. Nutriționiștii afirmă că, privându-ne de calorii, nu vom face altceva decât să încetinim metabolismul, lucru care, de-a lungul timpului, duce la acumularea kilogramelor în plus. Nu trebuie să priveșți numărul de calorii ca pe un dușman, ci să găsești un echilibru care să funcționeze pentru propriul tău corp.

3. Produsele fără grăsimi sunt obligatorii

De cele mai multe ori produsele cu 0% grăsime au același sau poate chiar un număr mai mare de calorii ca produsele obișnuite. Pe lângă asta, conțin și o cantitate mai mare de aditivi și zaharuri. De aceea, medicii recomandă consumul produselor bogate în grăsimi, în detrimentul celor cu o cantitate mică.

4. Mituri: O dietă lichidă te ajută să slăbești mai repede

O dietă bazată doar pe lichide te poate ajuta să slăbești rapid, însă nu va fi o soluție viabilă și de lungă durată. Consumul exclusiv de lichide îți va încetini metabolismul, fapt ce va duce în timp la o acumulare de kilograme. Pe lângă asta, acest tip de dietă este săracă în vitamine, minerale și alți macronutrienți de care organismul are nevoie pentru o bună funcționare. O dietă echilibrată, bazată atât pe hrană lichidă, cât și solidă reprezintă cheia pentru pierderea kilogramelor în plus.

5. Pierderea în greutate înseamnă și pierderea de grăsimi

Chiar dacă vei vedea cum cântarul arată cu câteva kilograme în minus, asta nu înseamnă neapărat că ai pierdut și grăsimea de care îți doreai să scapi. Pierderea în greutate poate fi asociată cu eliminarea apei, a masei musculare, a grăsimii sau o combinație a celor trei. Un antrenament de sport care să conțină exerciții de cardio și rezistență reprezintă cea mai eficientă metodă pentru pierderea grăsimii. Dacă masa musculară va crește, numărul de kilograme e posibil să rămână același, însă aspectul fizic general va fi vizibil îmbunătățit.

6. Mituri: Poți slăbi numai într-o anumită zonă

De multe ori îți dorești să scapi de câteva kilograme în plus doar dintr-o anumită zonă a corpului. Din păcate însă, acest lucru lucru nu este posibil, nu putem localiza o singură parte în ceea ce privește scăderea în greutate. Însă, prin exerciții constante și susținute, fie cu greutatea propriului corp, fie cu greutăți mai mari, îți poți tonifia anumite zone precum abdomenul, picioarele sau brațele.

7. Sportul poate compensa o dietă nesănătoasă

Indiferent de cât de mult sport ai face, fără o dietă alimentară echilibrată, rezultatele nu vor fi niciodată vizibile. Așa că dacă ți-ai spus „e ok, pot mânca o ciocolată întreagă, o să alerg mai mult mâine”, să nu te miri dacă efectele scontate nu apar. Din nou, moderația este cheia succesului: o alimentație echilibrată, susținută constant de exerciții fizice îți vor aduce silueta la care visezi. Așa că, alege un antrenament mai puțin intens, însă pe care să îl practici în mod repetat și o dietă care să conțină toate categoriile de alimente, însă în cantități moderate.

Foto: Arhiva ELLE

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