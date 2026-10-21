6 cauze care pot duce la o menstruație neregulată

Dacă ai o menstruație neregulată, probabil că te confrunți cu o mulțime de semne de întrebare în legătură cu ce anume ar putea declanșa acest dezechilibru, însă, medicii spun că, de obicei, explicația nu este atât de complicată precum crezi.

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  de  ELLE
6 cauze care pot duce la o menstruație neregulată

Există numeroase motive pentru care menstruația poate fi neregulată (sau complet absentă), inclusiv factori ai stilului de viață, probleme medicale sau pur și simplu biologie. Iată care sunt cele mai frecvente cauze care pot duce la o menstruație neregulată:

Stresul

Dacă ai fost stresată în ultima perioadă, indiferent de motive, acest lucru ar putea explica o menstruație neregulată. Stresul actrivează calea hormonală în corp, prin nivelurile crescute de cortizol. Eliberarea de hormoni poate suprima nivelurile normale de hormoni de reproducere, ducând la ovulație anormală, anovulație sau amenoree (absența menstruației).

Anticoncepționalele

În timpul ciclului menstrual, nivelurile de hormoni variază de-a lungul lunii – principalii hormoni implicați sunt estrogenul, progesteronul și testosteronul. Pastila anticoncepțională deteriorează nivelul hormonilor, care, în schimb, îți pot da peste cap ciclul menstrual. Chiar și pastilele care conțin doar progesteron sau „mini” pastila pot cauza lipsa menstruației, neregularitatea ei sau din contră, frecvența. Contracepția orală deteriorează nivelurile de hormoni introducând hormoni sintetici în organism. Unii conțin estrogen și progesterol, altele doar progestin (progesteron sintetic).

Sindromul ovarelor polichistice

Sindromul ovarelor polichistice afectează modul de funcționare al ovarelor. Primele trei simptome sunt menstruație neregulată, ceea ce înseamnă că ovarele nu produc ouă, androgen excesiv, niveluri ridicate de hormoni masculini, ce pot rezulta în semne fizice precum păr facial în exces, pe corp, și ovarele polichistice, unde ovarele devin mai largi și conțin chisturi cu lichid. Dacă ai bifat cel puțin două din aceste simptome, ar trebui să faci o programare la medicul ginecolog.

Luarea în greutate

Când iei kilograme în plus, compușii colesterolului formați din celule de grăsime sunt acoperiți într-un tip slab de estrogen, numit estronă. Femeile supraponderale cu celule de grăsime extra în corp, au „fabrici mai mici de producere a estronei”, ceea ce poate avea un efect estrogenic asupra glandelor. Acest estrogen adăugat poate cauza sângerări sau menstruații neregulate. 

Pierderea în greutate

Femeile foarte slabe sau care suferă de deficiențe nutriționale, ce rezultă în pierdere extremă în greutate, ar putea avea un dereglaj neintenționat în ciclul menstrual. Femeile fără multă grăsime pe corp ar putea avea mai puține cicluri menstruale sau pot trece printr-o perioadă mai lungă fără ovulație. Înfometarea, la fel ca antrenamentul fizic extrem sau stresul, pot fi niște factori care să determine un efect ce suprimă activitatea creierului. Aceste femei sunt atât de slabe încât corpul lor se oprește din a produce estrogen. Așa că lipsa grăsimii nu permite celulelor să convertească colesterolul în extra estrogen.

Perimenopauza

În perioada care se apropie de menopauză, cunoscută drept perimenopauză, schimbările în nivelurile de hormoni pot varia semnificativ, ducând la schimbări în ciclul menstrual. În timpul unui ciclu menstrual normal, nivelurile de estrogen și progesteron cresc și scad în mod regulat. Ovulația se întâmplă la jumătatea ciclului menstrual, iar menstruația două săptămâni mai târziu. În timpul perimenopauzei, nivelurile hormonale ar putea să nu urmărească tiparul obișnuit, manifestându-se prin sângerare.

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Foto: Arhiva ELLE

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