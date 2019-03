Înainte de vreme: să vorbim deschis despre menopauză prematură

„Nu mă întreba despre divinitate, nu mă întreba ce vreau să fac mai departe, nu mă întreba dacă sunt fericită. Nu îmi plac întrebările care mă fac să mă simt nesigură, nu îmi plac întrebările al căror răspuns nu îl știu. Știi la ce mă gândesc când sunt la duș și conștiința mea se ia la întrecere cu apa caldă și știu că nu mă vede și nu mă aude nimeni? Ar trebui să fac mai mult sport? Ar trebui să citesc mai mult? Mi-a mai crescut părul? De ce arăt ca o femeie de 32 de ani, dar corpul meu reacționează ca al uneia de 50? Mă va iubi la fel de tare partenerul meu? De-abia mai cred în frumusețea și în feminitatea mea, caut cu aviditate confirmarea medicilor de a-mi spune că nimic nu s-a schimbat și că sunt aceeași, cum o caut și în ochii soțului meu, când îl întreb dacă sunt drăguță astăzi.”

Astea erau gândurile Cristinei Stoian când m-am întâlnit cu ea și am rugat-o să îmi povestească ce înseamnă să fii diagnosticată cu menopauză prematură la vârsta de 32 de ani. Am vorbit despre anxietate și depresie, despre toate stările emoționale despre care medicii nu te avertizează că le vei simți și despre toți demonii cu care te confrunți când știi că nu mai ai control asupra propriului tău corp.

Avem o idee bine înrădăcinată despre ciclul vieții încă de mici. Aflăm cum am fost procreate, apoi ne confruntăm cu primul semn al feminității când mamele noastre ne spun că am devenit femei. Știm că pentru, cel puțin, următorii 35 de ani de atunci încolo ne vom putea reproduce și luăm toate lucrurile astea ca pe un bun dat. Însă sunt momente, cum e cel al Cristinei, când toată teoria ne e demontată și suntem puse în faţa unei realități de care nu am fost anunțate înainte și pe care nu știm să o gestionăm.

1% din femeile cu vârste cuprinse între 15 și 40 de ani la nivel global sunt afectate astăzi de sindromul menopauzei precoce. Menopauza este un proces biologic firesc, prin care toate femeile vor trece la un moment dat în viață, însă de obicei este văzută ca o etapă a vârstei de mijloc, instalându-se între 40 și 55 de ani. Atunci, ovarele vor înceta să mai producă hormoni sexuali, estrogen, progesteron și menstruația va înceta să mai existe.

Cu toate acestea, potrivit statisticilor, una din 1.000 de femei cu vârsta între 15 și 29 de ani și una din 100 de femei între 30 și 39 de ani sunt diagnosticate cu menopauză prematură, ce se definește prin finalizarea vieții reproductive la o vârstă timpurie, întâmpinarea unor serii de simptome precum menstre neregulate, bufeuri, iritabilitate și luarea în greutate, dar și creșterea riscului de a dezvolta osteoporoză sau boli cardiovasculare.

Despre menopauză prematură și cauzele apariției ei

Din păcate, cauzele care duc la instalarea menopauzei precoce sunt destul de dificil de identificat și pot fi de ordin natural sau medical. Cauzele genetice se datorează unor cromozomi anormali sau unor gene individuale anormale. Sindromul Turner este o astfel de anomalie, ce apare atunci când femeie au doar un cromozom X, în loc de doi cum ar fi normal, iar acest lucru poate determina dereglări ale sistemului reproducător culminând cu insuficienţă ovariană prematură.

De asemenea, bolile autoimune reprezintă o altă cauză, fiindcă în acest caz sistemul imunitar, a cărui funcție este de a identifica și a distruge celulele anormale care pot cauza infecții sau tumori, poate ataca și celulele sănătoase. Astfel va distruge și ovarele, împiedicându-le să elibereze hormoni. De multe ori, femeile care au în familie cazuri de menopauză precoce sunt mai susceptibile de a dezvolta la rândul lor această condiție.

Uneori însă, din cauza tratamentelor medicale urmate, se poate instala menopauză prematură. Astfel că, în cazul chimioterapiei sau a tratamentelor cu radiații folosite în vindecarea cancerului, ovarele pot fi afectate în mod direct și pot opri menstruația. Ovarectomia, intervenția chirurgicală pentru eliminarea ovarelor, este un alt motiv evident, pentru care femeile întâmpină această afecțiune.

Primul lucru pe care femeile îl vor remarca atunci când vorbim despre menopauză prematură și va fi un semnal de alarmă că ceva nu e în regulă e un ciclu menstrual neregulat, rar sau aproape absent. Cristina îmi povestea cum, în anul de secetă (cum l-a numit ea), a avut cea mai puternică conexiune de până atunci cu mama ei și își creaseră un mic cerc al încrederii, fiindcă cei din jur nu le puteau înțelege schimbările de stare bruște, de ce se enervau prea tare când cineva nu folosea suportul pentru pahare sau de ce începeau să plângă când urmăreau o comedie. Începuseră deja să se amuze pe seama bufeurilor, a nopţilor în care se trezeau transpirate excesiv sau a faptului că nu mai aveau același libido. Pe lângă acestea, medicii mai adaugă pe lunga lista de simptome și o uscăciune vaginală din cauza cantității mici a estrogenului, incontinenţa urinară, senzaţia de piele și gură uscată și insomniile.

Cum este stabilit, însă, diagnosticul de insuficienţă ovariană prematură? Dacă deja aceste simptome sunt resimțite, vizita la medicul ginecolog este iminentă. În cadrul unui examen ginecologic, medicul poate depista existența unor ovare de dimensiuni reduse sau care sunt extrem de greu de identificat la palpare și care într-o primă fază, mai ales din cauza lipsei menstruației, pot sugera o viitoare sarcină. De aceea, efectuarea unui test de sarcină şi a ecografiilor transvaginale este importantă pentru a ști exact care sunt motivele care au declanșat încetarea menstruației. Ecografiile transvaginale pot depista absența foliculilor ovarieni, ceea ce înseamnă în mod clar o insuficienţă ovariană. De asemenea, vor fi recomandate o serie de analize de sânge precum testul FSH, de depistare a nivelului hormonului foliculostimulant din sânge, testul LH, care determină nivelul hormonului luteinizat din sânge, testul estradiol și determinarea cariotipului, care are funcția de a analiza toți cei 46 de cromozomi din corp, pentru a depista o posibilă anomalie.

Dacă, în urma tuturor acestor examene, răspunsul este unul pozitiv și instaurarea unei menopauze precoce este confirmată, trebuie urmate o serie de terapii și tratamente medicamentoase pentru a ține sub control simptomele condiție. Din păcate, nu există un leac care să o vindece sau care să prevină această menopauză prematură, singurele metode aplicate fiind doar de a îmbunătăți calitatea vieții și de a ajuta femeile să-și continuie existența într-un ritm normal. Terapia insuficienței ovariene premature se bazează în general pe administrarea medicației hormonale ce are ca scop optimizarea nivelului de estrogeni din sânge și care este totodată și o metodă eficientă de a preveni osteoporoza. Mai pot fi administrate diverse medicamente ce au ca scop reducerea bufeurilor și a celorlalte simptome, precum și utilizarea anumitor creme și geluri pentru a preveni uscăciunea vaginală. De asemenea, adoptarea unui regim de viață echilibrat care să cuprindă ședințe de meditație sau de yoga poate ajuta la recâștigarea controlului asupra organismului și a minții. Cu toate acestea, nu există un tratament care să declanșeze activitatea ovarelor sau care să stimuleze fertilitatea.

Din păcate, însă, cea mai mare repercusiune a menopauzei precoce este legată de incapacitatea femeii de a mai rămâne însărcinată pe cale naturală. Şocul acestei vești afectează în mod clar starea emoțională, mai ales dacă a avea un copil era un deziderat până în acel moment.

Șansele însă de a rămâne însărcinată pe cale naturală nu sunt reduse la 0, dacă te confrunți cu o îmbătrânire ovariană prematură, ce nu a culminat încă cu menopauză prematură. Îmbătrânirea ovariană poate fi tratată de multe ori cu succes cu ajutorul suplimentelor naturiste cu DHEA (dehidroepiandrosteron), un hormon obținut sintetic, și poate culmina în multe cazuri cu apariția unei sarcini.

Statisticile arată că între 5 și 10% din femeile diagnosticate cu insuficienţă ovariană vor putea rămâne însărcinate fără tratamente naturale. În caz contrar, opțiunea viabilă în demersul de a deveni mame o reprezintă fertilizarea in vitro, utilizând ovule donate. În România, această metodă a fost adoptată de la începutul anului trecut, când Clinica Fertilia din București a încheiat un parteneriat cu Ovobank din Spania, prima bancă de ovocite crioprezervate din Europa, prin care a implementat procedura de fertilizare in vitro cu ovocite de la donator.

Indiferent dacă există sau nu dorinţa de a rămâne însărcinată, discuțiile cu un psiholog în momentul depistării menopauzei precoce ar trebui să fie privite ca o normalitate, ca un lucru neruşinos, ca o dovadă de self love. Trebuie să înveți să accepţi noua condiție, trebuie să știi că nu valorezi mai puțin, chiar dacă ovarele tale au încetat să mai funcționeze ca altădată. Trebuie să știi că meriți aceeași iubire și același respect ca înainte, trebuie să fii blândă cu tine și să te iubești mai mult ca niciodată. Va fi un drum lung și anevoios, așa cum îmi spunea și Cristina, în care te vei simți ca într-un carusel al emoțiilor, însă vei descoperi cât de grozav e corpul uman. Cum la început e format din peste 300 de oase, iar la maturitate ajunge la doar 206. Cum 50.000 de celule din corpul tău au murit și au fost înlocuite chiar în timp ce citești acest articol, sau cum azi ai pierdut aproape 100 de fire de păr. Cu toate astea, el găsește resursele să o ia de la capăt secundă după secundă și așa vei face și tu.

