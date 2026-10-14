7 moduri prin care îți poți menține silueta după ce ai slăbit

Probabil ți-ai dat seama deja că nu există vreo pastilă minune sau vreo dietă care să te facă să obții corpul pe care ți-l dorești peste noapte, așa că aceste sfaturi ți-ar putea fi de ajutor!

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  de  ELLE
7 moduri prin care îți poți menține silueta după ce ai slăbit

Să slăbești și să ajungi la greutatea pe care ți-o dorești poate fi mai dificil decât ți-ai imaginat în primă fază. Cu toate acestea, este important să știi că dacă vei slăbi încet, într-un mod sănătos, sunt mai puține șanse să apară acel efect de yo-yo, reușind astfel să îți păstrezi greutatea dorită.

Dacă ești pregătită să renunți la dietele care promit schimbări radicale în scurt timp și îți dorești să slăbești treptat, ți-am pregătit 7 sfaturi pentru un stil de viață mai sănătos.

Fă schimbări mici

Dacă ai încercat până acum să faci o schimbare dramatică în alimentația ta, probabil ți-ai dat seama deja că ai reușit să ții un regim strict pentru puțin timp. Cel mai important este să începi să faci schimbări mici. Înlocuiește treptat alimentele și preparatele pe care le consumi de obicei. Bea mai multă apă. Pașii mici sunt cei mai importanți pentru o schimbare de succes.

Descoperă ce alimente sănătoase îți plac

Așa cum spuneam anterior, schimbarea alimentelor cu unele mai sănătoase este modul în care poți slăbi sănătos. Testează rețete noi și descoperă ce alimente sănătoase îți plac. De exemplu, îți poți pregăti salate de fructe în locul unei gustări pline de zahăr.

Învață să iubești o rutină

Rutinele pot fi enervante, însă este bine să îți creezi un plan de alimentație pe ore. Evident, este imposibil să poți mânca mereu la aceeași oră, mai ales la locul de muncă, însă este bine să te obișnuiești cu un program. În plus, dacă îți vei planifica mesele, vei putea să îți schimbi mai ușor stilul de viață și în câteva săptămâni ți se va părea totul normal.

Nu te concentra asupra lucrurilor la care renunți

Dacă vrei ca întreaga experiență să fie un succes, nu trebuie să te concentrezi asupra lucrurilor la care renunți. Astfel, încearcă să te gândești la preparatele delicioase pe care le poți obține și concentrează-te asupra sănătății tale. Vei vedea că vei avea mai multă energie și te vei simți mai bine atât fizic, cât și psihic.

Încearcă sporturi care îți plac

Dacă mersul la sală ți se pare o corvoadă, în mod evident nu vei face acest lucru de plăcere. Cel mai simplu este să testezi cât mai multe sporturi, pilates, yoga, orice. Atunci când vei găsi un sport la care te vei distra, vei aștepta cu nerăbdare fiecare oră și astfel efortul nu va mai fi perceput la fel, oferindu-ți și fericire.

Oferă-ți un mic răsfăț

Oferă-ți din când în când un mic răsfăț. Dacă vrei să mănânci un burger, este perfect ok să o faci o dată la ceva timp. Totodată, nu renunța la acea înghețată la care poftești. Să-ți interzici alimente poate fi periculos pentru psihicul tău, așadar este mai ok să te bucuri din când în când de aceste pofte.

Setează-ți constant noi obiective

Pe măsură ce progresezi, încearcă să își setezi noi obiective pentru a-ți continua călătoria. Lucruri mici, ce pot fi atinse ușor, care îți vor aduce un plus de satisfacție în timp.

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Foto: Arhiva ELLE

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