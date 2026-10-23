4 moduri în care magneziul îți afectează somnul

Dacă ai probleme cu somnul iar melatonina nu dă rezultatele dorite, ar trebui să iei în considerare o altă variantă.

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  de  ELLE
4 moduri în care magneziul îți afectează somnul

Magneziul este un mineral ce apare în mod natural în corp. Deși magneziul este deja prezent în celule și oase, poți obține suplimente din anumite alimente, precum legume, salată verde, nuci, semințe, grâu integral și multe altele. În urma mai multor studii efectuate, cercetătorii au descoperit că modurile în care magneziul îți afectează somnul sunt împărțite astfel:

Deficiența de magneziu afectează calitatea somnului

Majoritatea cantității magneziului din corp este localizat în interiorul celulelor și al oaselor, de aceea, este dificil să-ți dai seama dacă ai sau nu deficiență de magneziu. Un studiu publicat în Modulation of Sleep by Obesity, Diabetes, Age, and Diet a arătat că există o legătură între nivelul scăzut de magneziu și lipsa somnului. Dacă ai probleme în această sferă, iar medicul nu îți poate identifica o cauză specifică, nu ezita să întrebi despre suplimentul de magneziu.

Nivelul scăzut de magneziu contribuie la stările de stres și anxietate

Deși nu există încă suficiente cercetări în ceea ce privește modul în care magneziul afectează somnul, New York Times a descoperit că acesta este un mineral care joacă un rol important în numeroase funcții ale corpului. Deficiența de magneziu a fost asociată cu niveluri crescute de stres, anxietate și dificultatea de relaxare, care sunt ingrediente esențiale în a avea un somn calitativ pe timpul nopții.

Magneziul te-ar putea ajuta să adormi mai repede

Un studiu publicat în Journal of Research in Medical Sciences arată că cei care iau supliment de magneziu adorm mai repede. Deși studiul a fost realizat pe oameni în vârstă, predispuși să se confrunte cu deficiența de magneziu, există, de asemenea, dovezi și din partea altor persoane care au declarat că magneziul îi ajută să aibă un somn mai bun.

Te vei trezi mai puțin în timpul nopții

Potrivit unui studiu realizat pe un eșantion format doar din femei, la Human Nutrition Research Center in North Dakota, cele care au primit cantități potrivite de magneziu au dormit mai profund și s-au trezit mai puțin în timpul nopții.

Dacă suspectezi că ai deficiență de magneziu și vrei să iei un supliment, vorbește mai întâi cu un medic. De asemenea, concentrează-te pe alimentele bogate în magneziu pentru a observa dacă schimbările în dietă îți pot îmbunătăți calitatea somnului.

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Foto: Arhiva ELLE

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