5 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de sală pentru a arde grăsimile mult mai eficient

Ceea ce mănânci înainte de a merge la sala de fitness poate influența semnificativ modul în care corpul tău se schimbă. De aceea, este foarte important să știi ce alimente te ajută să arzi grăsimile mult mai eficient.

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  de  ELLE
5 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de sală pentru a arde grăsimile mult mai eficient

Înainte de a începe, în sfârșit, antrenamentul fizic în sala de fitness, încercăm să stabilim ce alimente vom consuma în tot acest timp, pentru a menține un echilibru. Nutriționiștii ne informează că există anumite alimente care, consumate înainte de a depune efort fizic la sală, ne ajută să ardem grăsimile mult mai eficient, deci iată care sunt acestea:

Ananas

Ananasul se numără printre alimentele care ard rapid grăsimile, fiind bogat în carbohidrați, dar și în fibre, ceea ce înseamnă că îți va oferi energie constantă în timpul exercițiilor fără să crească nivelul de zahăr din sânge. Ca majoritatea fructelor, conține și foarte multă apă, așa că te menține hidratată în tot acest timp. Dacă nu ești o fană a ananasului natural, îl poți consuma și din conserve, însă asigură-te că nu plutește în sirop sau cantități industriale de zahăr.

Suc de lămâie

Experții spun că sucul de lămâie este unul dintre cele mai bune alimente pe care ar trebui să le consumi înainte de activitate fizică intensă, deoarece crește metabolismul organismului și arde calorii. Nutriționiștii recomandă să bei un pahar cu apă și suc de lămâie cu 15 minute înainte de a merge la sală, pentru a obține efectul dorit.

Ovăz

Ovăzul este unul dintre cele mai sănătoase mic-dejunuri și face minuni în arderea grăsimilor, pentru că acest carbohidrat complex, bogat în fibre, îți oferă energia de care ai nevoie la sală. Ovăzul din cereale integrale este cel recomandat de specialiști, așa că ai grijă să îl eviți pe cel instant, deoarece poate crește nivelul de zahăr din sânge. Evită, de asemenea, îndulcitorii artificiali și obține dulceața de care ai nevoie din fructe de pădure.

Banane

Înainte să mergi la sală ar trebui să te gândești să consumi un aliment bogat în carbohidrați, pentru că îți va oferi energia de care ai nevoie pentru a-ți maximiza energia necesară pentru îndeplinirea target-ului stabilit. Bananele conțin o mulțime de carbohidrați și fibre, deci sunt o variantă foarte bună de gustare.

Fructe și nuci

Câteodată, obții cel mai bun efect combinând mai multe tipuri de nutrienți. De exemplu, un fruct bogat în fibre, precum mărul, cu un aliment pe bază de plante, pentru că îți va oferi un amestec de carbohidrați complecși, grăsimi sănătoase și proteine. Carbohidrații complecși, bogați în fibre, oferă energie imediată pentru efortul pe care urmează să-l depui în sala de fitness.

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Foto: Arhiva ELLE

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