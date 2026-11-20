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Lucruri care fac parte aproape mereu din viața noastră, precum anumite alimente, lumina puternică și diverse mirosuri provenite de la parfum pot duce la migrene. Dacă nu ești sigură ce ar trebui să faci în această privință sau cum să eviți migrenele, iată ce ar trebui să știi:

Baie în săruri Epsom

Cu toții iubim o baie lungă într-o cadă cu apă fierbinte, iar pe lângă relaxare, experții ne spun că adăugarea unei cantități de sare Epsom poate ameliora durerea de cap. Magneziul din componență acționează asupra pielii tratând și ajutând la prevenirea migrenelor.

Bea multă apă

Apa nu este vitală doar pentru sănătatea organismului, ci are și un rol important în prevenirea migrenelor. Hidratându-te corespunzător în fiecare zi cu minimum doi litri de apă, vei preveni deshidratarea, care este o cauză comună pentru migrene. De fapt, un pahar plin cu apă poate ameliora intensitatea unei migrene.

Aromaterapie

Deși mirosurile artificiale precum parfumuri și odorizante sau spray-uri de reîmprospătarea aerului pot cauza dureri de cap, uleiurile esențiale au un efect opus. Aromaterapia, în special lavanda, menta și eucaliptul pot ajuta la prevenirea migrenelor. Asigură-te că ai în geantă o sticluță de ulei de mentă pe care să îl poți mirosi în cazul în care simți că urmează să ai o durere de cap.

Ghimbir

Deși nu are efecte eficiente pentru toată lumea, un mic studiu publicat în Phytotherapy Research a arătat că pentru anumite persoane, pudra de ghimbir funcționează ca un medicament pentru stoparea migrenelor.

Lumina puternică poate înrăutăți migrenele

Cercetătorii spun că lumina puternică este deseori o cauză a migrenelor. Dacă observi că ai o durere de cap după ce petreci mai mult timp într-o cameră cu lumini fluorescente sau puternice, este posibil ca acestea să-ți influențeze starea. De aceea, asigură-te că menții o lumină difuză în casă și ai la îndemână o pereche de ochelari de soare în cazul în care îți petreci o perioadă bună de timp într-o cameră luminată artificial.

Anumite alimente pot cauza migrene

Te-ar putea surprinde acest lucru, însă anumite alimente pot provoca dureri de cap, iar din nefericire, lista este destul de lungă. Ciocolata, nucile, bananele, avocado, citricele, carnea care conține nitrați, vinul roșu, brânza veche, peștele afumat și ficatul de pui sunt doar câteva dintre acestea. De asemenea, alimentele care conțin îndulcitori artificiali ar trebui evitate de persoanele sensibile, care se confruntă constant cu migrene.

Renunță la produsele care conțin parfum

Parfumul și odorizantele pot reprezenta o problemă majoră pentru o mulțime de persoane, tocmai de aceea, tot mai multe companii de produse iau în calcul înlăturarea lui. Dacă observi că un anumit miros îți provoacă dureri de cap, încearcă să te ferești de el pe cât posibil și optează pentru parfumul provenit din uleiuri esențiale.

Acordă atenție vremii

Vremea poate fi o cauză importantă a durerilor de cap, una pe care, din păcate, nu o poți controla. Cu toate acestea, poți folosi o pereche de dopuri pentru urechi pentru a bloca zgomotele exterioare și a încerca să-ți concentrezi atenția pe alte lucruri.

Foto: Arhiva ELLE

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