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Depresia poate apărea în orice moment și chiar să nu îți dai seama că suferi de depresie deoarece simptomele ei pot fi confundate foarte ușor cu o stare de tristețe mult mai severă.

Dar, oare, avem timp să ne uităm la noi și să ne întrebăm dacă suntem bine? Ne acordăm timpul necesar sănătății noastre mentale? Răspunsul ar fi nu deoarece avem tendința de a ne ignora și de a nu ne acorda prea multă atenție din motive diverse. Acordăm atenție job-ului, iubitului, soțului, copilului, familiei, însă nouă nu ne acordăm atenție.

Depresia se manifestă diferit la fiecare dintre noi, în funcție de felul în care este construită și capacitatea noastră de a gestiona momentele grele. Ea poate să pună stăpânire pe viața noastră și să ne facă să nu mai fim noi. Depresia nu ocolește pe nimeni și nu apare în funcție de vârstă sau alte considerente.

Depresia nu este precum o răceală, în care iei o pastilă, bei un ceai și îți revii. Ea poate fi tratată, însă în primă fază trebuie să ai curajul să recunoști că te confrunți cu această afecțiune. Este nevoie de multă muncă cu tine pentru a ajunge în punctul în care să fii bine din punct de vedere mental.

Există mai multe semne care te pot duce cu gândul la o depresie, însă iată care sunt cele cărora ar trebui să le acorzi atenție:

1. Se poate moșteni genetic

O persoană care este predispusă la depresie va avea întotdeauna stima de sine scăzută și nu se va preocupa de sănătatea sa mintală. Ba mai mult, poate crede că se simte în regulă și că stările pe care le are sunt cauzate doar de perioada aglomerată în care se află și de stresul datorat de aceasta. Depresia poate schimba structura creierului tău și îl poate determina să aibă în permanență aceste stări.

2. Depresia poate apărea în urma unor traume

Unele experiențe de care avem parte în viață își pot pune amprenta într-un mod în care nu ne putem aștepta. Pot fi atât de intense anumite experiențe, încât să credem faptul că ele ne vor defini toată viața. Printre aceste experiențe se numără fie un abuz verbal sau emoțional din partea părinților sau chiar din partea unui fost partener. O traumă din copilărie poate avea un impact extrem de mare asupra noastră și implicit a dezvoltării noastre, fiind cauza pentru care starea noastră mentală nu este bună.

3. O situație dată îți poate provoca depresie

Există multe situații în viață care ne pot marca, precum moartea unei persoane extrem de dragi sau chiar din familie, iar în acele situații ai nevoie de tot sprijinul celor din jur, dar și de ajutor din partea unei persoane specializate pentru a trece peste momentele grele. Dacă o persoană are tendința de a suferi de depresie, atunci acele situații mai dificile pot avea un impact semnificativ asupra ei.

4. Te confrunți cu ea de multă vreme, dar nu recunoști

Tulburarea depresivă majoră are nevoie de intervenția unei persoane specializate încă din primele clipe în care simți că ai simptomele unei depresii. Cauza unei depresii nu poate fi întotdeauna vizibilă, iar ea se poate manifesta mult mai târziu, neștiind cu exactitate care este cauza. În același timp, dacă un tratament a fost util pentru o persoană, acest lucru nu înseamnă că funcționează și pentru tine. Un prim pas pe care ar trebui să îl faci este acceptarea faptului că suferi de această afecțiune, iar ulterior să ceri ajutor specializat. Nu este o rușine să îți arăți și latura vulnerabilă și să recunoști faptul că ai probleme. Vorbește deschis atunci când simți nevoia și nu te închide în tine.

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Foto: Arhiva ELLE

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