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O relație se poate sfârși din foarte multe motive. Se mai întâmplă uneori ca partenerii să regrete decizia de a se despărți și să mai acorde o șansă poveștii lor de dragoste. Chiar dacă suferă foarte mult din cauza fostului partener, aceste zodii ajung la un moment dat să regrete că au pus punct relației.

Scorpion

Când încep o relație, Scorpionii spun din prima care sunt așteptările lor. Cu timpul, realizează și ei faptul că nu toate pot fi îndeplinite și că o persoană nu se poate schimba radical de dragul lor. Se despart pentru că nu acceptă compromisurile, dar ajung repede la concluzia că nu este un motiv suficient de întemeiat și regretă că au luat o astfel de hotărâre.

Rac

Racii ajung cu greu la alegerea de a se despărți de un partener. Își doresc foarte mult ca în cuplu să aibă parte de stabilitate emoțională și de armonie. Iau foarte în serios o relație și nu vor deloc să rănească sentimentele unei persoane. În cazul în care într-adevăr se produce separarea, acest moment îi pune pe gânduri, iar după un timp se așteaptă să fie din nou împreună.

Balanță

Atunci când nu se mai simt împlinite în relația lor, Balanțele își părăsesc iubitul. Dar, mai târziu, se gândesc dacă nu cumva decizia asta a venit ca un impuls și ar fi trebuit să acorde o a doua șansă. Când își amintesc de tot ceea ce au trăit împreună cu fostul partener, încep să regrete că s-au despărțit de el.

Berbec

Pentru Berbeci, nicio despărțire de un fost partener nu este ușoară și întotdeauna suferă când trec prin asta. Deși pare că își revin și că își văd mai departe de viață, gândul lor este tot la acea poveste de iubire. În ciuda faptului că ei sunt cei care au decis să pună punct relației, tot se gândesc la faptul că au făcut o greșeală și regretă decizia pe care au luat-o.

Foto: PR

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