5 diete populare, care ar putea fi foarte periculoase pentru tine

Ce se întâmplă când nu reușim să slăbim câteva kilograme deși am început să eliminăm alimentele nesănătoase? Ne gândim să încercăm o nouă dietă și alegem, de cele mai multe ori, un regim care să ne ajute să scăpam cât mai repede de acele kilograme în plus, fără să ne gândim dacă ni se potrivește.

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  de  ELLE
5 diete populare, care ar putea fi foarte periculoase pentru tine

De cele mai multe ori suntem în căutarea acelor diete care promit că vei scăpa de cel puțin 5 kilograme într-un timp foarte scurt. Deși pare o soluție de moment perfectă, aceste diete dure nu fac altceva decât să îți distrugă metabolismul, fără să te ajute să îți menții greutatea și după ce ai slăbit.

Dieta Whole 30

Dieta Whole 30 este foarte populară, existând numeroase vedete care au încercat-o. Practic, aceasta reprezintă un plan (pe 30 de zile) și, potrivit recomandărilor pe care le vei găsi peste tot, te-ar putea ajuta să slăbești până la 15 kilograme. Principiul pe care se bazează este unul destul de simplu: incluzi doar anumite preparate în alimentația ta și respecți mai multe reguli, fără să elimini anumite categorii de produse. Deși nu pare a fi o dietă drastică, îți afectează sistemul digestiv și pot apărea chiar și probleme hormonale.

Dieta acid alcalină

Dieta acid alcalină este un regim prin care organismul trebuie să producă mai mult acid folosind cât mai puțină energie. Practic, trebuie să consumi mai multe fructe, nuci, semințe acide, fiind eliminate astfel proteinele și sursele de carbohidrați. Pierderea în greutate se face rapid, însă corpul nu mai beneficiază de toți nutrienții, iar efectele acestei diete drastice se vor vedea timp.

Dieta Paleo

Dieta Paleo presupune o alimentație bogată în produse naturale, neprocesate. Deși pare o idee foarte bună, nutriționiștii sunt de părere că nu ar trebui să o încerci. Dacă începi să consumi produsele  și plantele indicate și să elimini anumite alimente procesate, stomacul tău va fi cu siguranță afectat. Uită de acest plan inspirat de alimentația predecesorilor noștri și concentrează-te asupra unei alimentații potrivite pentru tine.

Dieta cu sucuri

Dieta cu sucuri, un fel de program de detoxifiere, era foarte căutată în urmă cu ceva timp și nu putem spune că popularitatea i-a scăzut prea mult. Teoretic, poți pierde câteva kilograme urmând un program de câteva zile în care vei consuma doar sucuri.

Practic, vei pierde kilogramele, însă corpul tău nu va primi nutrienții de care are nevoie și, în plus, aceste produse au de obicei o cantitate ridicată de zahăr datorită combinațiilor de fructe și legume pe care le conțin. Astfel, te vei simți destul de repede obosită, vor apărea durerile de cap și schimbările de dispoziție.

Dieta Keto

Dieta Keto se bucură de popularitate în ultima perioadă, însă și aceasta ar putea fi periculoasă, în ciuda faptului că numeroase vedete o recomandă. Practic, urmând acest regim îți forțezi organismul să intre în cetoză și să ardă grăsimile pentru a produce energia de care ai nevoie.

Vei slăbi cu siguranță, însă amintește-ți că această dietă se bazează pe grăsimi nesănătoase și pe mai puțini carbohidrați, așadar calitatea alimentelor este compromisă. Ar trebui să fii atentă la produsele pe care le consumi dacă alegi să urmezi această dietă.

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Foto: Arhiva ELLE

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