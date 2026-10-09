7 lucruri ciudate care se întâmplă cu organismul tău după o singură noapte în care nu ai dormit bine

Cât de bine funcționezi după o noapte în care nu ai dormit bine? Probabil deloc și asta deoarece corpul nostru este mai afectat de lipsa somnului decât am fi crezut.

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  de  ELLE
7 lucruri ciudate care se întâmplă cu organismul tău după o singură noapte în care nu ai dormit bine

Nu este nimic mai rău decât să nu dormi bine noaptea, așa-i? Te vei simți obosită, fără energie și într-o dispoziție destul de proastă. Evident, astea nu sunt singurele lucruri care se întâmplă atunci când nu dormi suficient, ci organismul tău trece prin diferite alte schimbări.

Potrivit specialiștilor, adulții au nevoie de 7-9 de somn pentru a funcționa corespunzător. Cu toate acestea, chiar și o singură noapte în care nu dormi bine poate avea efecte asupra corpului și creierului tău. Iată care sunt cele mai ciudate lucruri care se întâmplă cu organismul tău.

1. Îți va fi mereu foame

Nu vorbim de senzație pe care o ai în fiecare zi, ci de o poftă constantă de a mânca orice. Dacă nu dormi bine vor fi influențate leptina și grelina, hormonii care afectează senzația de foame și apetitul. Astfel, după o noapte nedormită vei avea mai multe pofte alimentare și senzația că ai mânca cât mai mult, fără să te saturi.

2. Pielea ta va părea mai deshidratată

Ai observat cum după o noapte de petrecere sau pur și simplu o noapte în care nu te odihnești bine pielea ta pare deshidratată și lipsită de strălucire? Acest lucru se întâmplă deoarece în timpul somnului organismul tău elimină toxinele din piele. Astfel, dacă nu dormi suficient sau dacă nu te odihnești, acest lucru se va vedea imediat pe pielea ta. Va fi mai uscată, se va exfolia mai ușor și pot apărea și micile imperfecțiuni.

3. Vei fi mult mai irascibilă

Toți avem zile în care suntem irascibili, însă dacă nu ai dormit bine, șansele să te enervezi din orice sunt mult mai mari. Astfel, orice ar spune cei din jur s-ar putea să te superi ușor și asta deoarece, în lipsa somnului, ne controlăm mai greu emoțiile și nu mai analizăm corespunzător fiecare situație.

4. Îți va fi afectată memoria

Așa cum am precizat anterior, din cauza lipsei somnului, creierul tău nu va mai funcționa la fel de bine. Asta înseamnă că va scădea puterea ta de concentrarea și memoria va fi afectată. Fără un somn de calitate, creierul tău nu poate clasifica și reține toate experiențele tale și astfel vei uita numeroase lucruri.

5. Nu îți vei putea coordona foarte bine mișcările

Nu ar trebui să fii surprinsă dacă vei scăpa lucruri, te vei împiedica mult mai ușor și pur și simplu nu vei putea fi atentă la nimic. Acest lucru se întâmplă dacă nu dormi suficient, însă cel mai grav este faptul că aceste lucruri îți afectează și capacitatea de a conduce. Tocmai de aceea nu ar trebui să te urci niciodată la volan dacă te simți obosită sau te concentrezi foarte greu. Șoferii care nu dorm suficient chiar trec printr-o „stare de somn insesizabilă” atunci când sunt la volan. Dacă ți se întâmplă des să nu dormi bine, vorbește cu medicul tău pentru a evita situații mai periculoase pentru tine și sănătatea ta.

6. Îți afectează sistemul imunitar

Este normal să te simți mai rău după o noapte în care nu ai dormit suficient. Odihna îți ajută organismul să lupte împotriva factorilor care îți pot scădea imunitatea, protejându-te și de germenii la care ai putea fi expusă. Asta înseamnă că dacă nu dormi sunt șanse mai mari să răcești mai ușor și mai des.

7. Crește nivelul cortizonului, iar tu ești mai stresată

Chiar și după o singură noapte în care nu te-ai odihnit corespunzător este posibil să te simți mult mai stresată. Acest lucru se întâmplă deoarece nivelul de cortizon crește atunci când tu nu dormi. Creșterea lui are un impact negativ asupra stresului, iar asta înseamnă că vei fi mai agitată ziua următoare.

Ce poți face? Ei bine, tuturor ni se întâmplă să avem o astfel de noapte, așadar nu ar trebui să te îngrijorezi dacă treci rar prin astfel de situații. Nu trebuie să te culci mai devreme, ci pur și simplu să te comporți normal. Ar trebui să îți revii în două zile.

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Foto: Arhiva ELLE

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