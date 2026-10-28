5 motive pentru care te confrunți cu fluctuații de greutate

Greutatea corporală poate varia în timpul unei zile chiar și cu două kilograme. Astfel de fluctuații sunt firești și nu reprezintă motive de îngrijorare. Însă când vorbim de oscilări semnificative și care se întâmplă în mod constant, atunci e cazul să apelezi la un specialist.

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  de  ELLE.ro
5 motive pentru care te confrunți cu fluctuații de greutate

Dacă te confrunți cu fluctuații de greutate, trebuie să știi că acestea sunt transformări normale ale organismului. Dacă te vei cântări dimineața, înainte să mănânci, iar apoi din nou seara, vei observa că acul cântarului va arăta cu un kilogram, poate chiar două în plus. Însă acesta nu este un motiv de îngrijorare.

Este un lucru firesc ca numărul de kilograme să varieze de-a lungul zilei, în funcție de nivelul de hidratare, de alimentație sau de exercițiile fizice pe care le-ai făcut. Așa că nu-i niciun motiv de îngrijorare, nu te-ai îngrășat peste noapte, ci sunt doar reacții normale ale corpului la diverși factori, inclusiv la dereglări hormonale, la o cantitate prea mare de sare sau la medicamente.

Însă, dacă greutatea ta a oscilat semnificativ de-a lungul timpului, atunci factorii declanșatori pot fi multipli, de la o posibilă boală cardiovasculară, la probleme cu tiroida. Află care pot fi celelalte cauze care îți influențează numărul de kilograme.

1.Menstruația

În timpul menstruației, cântarul poate să îți arate mai mult chiar și cu patru kilograme. În această perioadă se produc schimbări hormonale, printre care activarea progesteronului, esențial în prima parte a sarcinii. Dacă nu ești însărcinată, nivelul acestuia va scădea, lucru care va duce la reținerea apei în organism. De asemenea, tot în timpul menstruației este foarte posibil să te confrunți cu stări de balonare. Așa că, dacă în acele zile din lună, greutatea ta va fluctua cu câteva kilograme, nu trebuie să îți faci griji, lucrurile vor reveni la normal odată cu terminarea ciclului menstrual.

2.Anticoncepționalele

Orice tip de anticoncepționale pe bază de hormoni poate duce la fluctuații de greutate. Specialiștii afirmă că echilibrul hormonal este unul extrem de delicat și într-o permanentă schimbare. Așa că orice modificare apărută la nivel hormonal poate duce la schimbări fizice. Iar oscilarea în greutate este un efect advers atunci când folosești acest tip de contracepție.

3.Afecțiunile tiroidiene

Tiroida este o glandă sub formă de fluture care se află la nivelul gâtului și al cărei rol este de a produce și a stoca hormoni, având practic un rol esențial în buna funcționare a metabolismului, influențând dezvoltarea și regenerarea normală a țesuturilor, producția de energie și de căldură sau ritmul cardiac.

Atunci când nu funcționează corect, glanda tiroidă poate elibera o cantitate prea mică de hormoni, ducând la  hipotiroidism, sau din contră, una prea mare creând hipertiroidism.

În cazul hipotiroidismului, pe lângă senzațiile de epuizare și oboseală, depresie, dificultăți de concentrare, va apărea și creșterea în greutate. În ceea ce privește hipertiroidismul, acesta va declanșa un tranzit intestinal accelerat care va duce la pierderea rapidă a kilogramelor. Așadar, afecțiunile tiroidiene influențează în mod direct fluctuațiile în greutate.

4.Problemele cu somnul

Somnul reglează pofta de mâncare, dar și hormonii de creștere. Astfel că, atunci când nu ai parte de cel puțin șapte ore de somn și mai ales când nu sunt unele odihnitoare, creșterea în greutatea poate apărea. Specialiștii afirmă că atunci când calitatea somnului este una precară, șansele de a te confrunta cu obezitate cresc cu până la 30%.

5.Fibromialgia

Fibromialgia este o boală cronică ce se caracterizează prin dureri ale mușchilor și ale țesutului moale. Oboseala este un alt simptom al acestei afecțiuni, care se manifestă ca o stare constantă de epuizare. Partea proastă este că, oricât de obosită te-ai simți, vei întâmpina probleme în a te odihni corespunzător. Totodată, îți va încetini și metabolismul, iar toate aceste efecte asupra corpului pot declanșa în timp fluctuații de greutate.

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Foto: Arhiva ELLE

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