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Câteva comedii romantice au la bază premise bizare, ba chiar absurde, care te pot face să privești romantismul și dragostea în moduri complet neașteptate.

1. How to Lose a Guy in 10 Days

În How to Lose a Guy in 10 Days, Andie Anderson, jucată de Kate Hudson, lucrează la o revistă pentru femei și trebuie să scrie un articol despre modul prin care poți alunga un bărbat în zece zile. Andie își începe documentarea pentru acest articol și nu trece mult până când îl întâlnește pe Ben Barry, interpretat de Matthew McConaughey, care are foarte mare încredere în abilitățile sale de cuceritor.

2. Ghosts of Girlfriends Past

În comedia romantică Ghosts of Girlfriends Past, Connor Mead este un fotograf cu o viață amoroasă foarte activă și picantă. Atunci când merge la nunta fratelui său, el va face orice îi stă în putință pentru a-l convinge să nu se mai căsătorească. Chiar dacă e împotriva acestei căsătorii, lucrurile iau o turnură neașteptată când își fac apariția în peisaj fantomele fostelor sale iubite. În film au jucat Jennifer Garner, Matthew McConaughey, Emma Stone, Michael Douglas și Lacey Chabert.

3. The Wedding Planner

Jennifer Lopez a jucat-o în comedia romantică The Wedding Planner pe Mary Fiore, o organizatoare de nunți din San Francisco. Ea reușește să îndeplinească nevoile și așteptările celor mai pretențioase persoane. Însă, un lucru sigur nu îl anticipa, și anume să se îndrăgostească de un mire și să nu își mai ia gândul de la el.

4. Fool’s Gold

Fool’s Gold este o comedie romantică din 2008 cu Kate Hudson și Matthew McConaughey în rolurile principale. Finn este preocupat de găsirea unei comori dintr-o naufragie din secolul al XVII-lea, însă tocmai această pasiune reprezintă motivul pentru care este în pragul divorțului. Când află de un indiciu care l-ar putea conduce către comoara mult visată, se reîntâlnește cu fosta lui soție, Tess, ceea ce îi dă speranță că ar mai putea acorda o șansă mariajului lor.

5. Simply Irresistible

În comedia Simply Irresistible, Sarah Michelle Gellar este Amanda, o tânără care are un restaurant, în ciuda faptului că nu deține și abilitățile culinare necesare. Un bărbat misterios îi dă un crab magic, care pe lângă faptul că o ajută să aibă preparate delicioase, îi aduce și fericire în suflet, pentru că Tom, bărbatul visurilor ei, se îndrăgostește de ea.

6. The Switch

Comedia romantică The Switch i-a avut în rolurile principale pe Jennifer Aniston și Jason Bateman. Cei doi i-au interpretat pe Wally și Kassie, doi prieteni foarte buni. Wally e îndrăgostit în secret de Kassie, dar nu-i dezvăluie adevăratele sentimente, ci decide să îi fie donator de spermă pentru că ea își dorește să devină mamă. Ceea ce se și întâmplă, însă într-un context cu totul surprinzător și fără ca Kassie să știe asta înainte, ceea ce ridică numeroase semne de întrebare și dileme morale.

7. When In Rome

Beth este o femeie care a pus cariera pe primul loc, iar iubitul ei a părăsit-o tocmai din acest motiv. O călătorie la Roma ajunge să îi schimbe ușor perspectiva asupra dragostei, pentru că aruncă niște monede în fântâna iubirii. Întoarsă la New York, viața amoroasă devine tot mai palpitantă, pentru că mai mulți pretendenți vor să îi cucerească inima.

8. Only You

În Only You, Faith este convinsă că își va petrece întreaga ei viață alături de un bărbat pe nume Damon Bradley. Dar, cum destinul are alte planuri cu ea, se pregătește să se căsătorească cu altcineva. Situația amuzantă intervine când viitorul ei soț are un prieten pe care îl cheamă tocmai Damon Bradley, ceea ce dă naștere la o serie de decizii nebănuite.

9. Killers

O premisă cel puțin imprevizibilă are și filmul Killers, cu Katherine Heigl și Ashton Kutcher în rolurile principale. Când e ținta unui asasinat, Jen află că Spencer, proaspătul ei soț, cu care s-a căsătorit la scurt timp după o despărțire, este, de fapt, un asasin sub acoperire. Dar asta nu pare să o sperie deloc pe Jen, pentru că e pregătită să se lupte atât pentru dragoste, cât și pentru viața ei.

10. Failure to Launch

Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Matthew McConaughey, Bradley Cooper, Kathy Bates și Justin Bartha au jucat în Failure to Launch. Tripp are mai bine de 30 de ani și încă locuiește alături de părinții săi. Așa că, aceștia angajează o femeie care să se prefacă că îl place și care să îl ajute ulterior să se mute de acasă.

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Foto: PR

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